Odškodňovací zákon prešiel pod Matoviča, Sulík má jedinú požiadavku

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík berie na vedomie, že téma odškodňovacieho zákona prešla pod rezort financií vedený Igorom Matovičom „V poriadku, berieme na vedomie. Našou jedinou požiadavkou je, nech je to čím skôr," uviedol Sulík na štvrtkovej tlačovej besede. Ako dodal, ešte pred rekonštrukciou vlády sa so súčasným premiérom Eduardom Hegerom dohodli na tom, že pomoc bude vyplácať finančná správa.Rezort hospodárstva bude podľa neho v prípade potreby nápomocný, aktuálne ide o to, ako bude celý proces nastavený. „My sme navrhovali, aby sa bral do úvahy pokles tržieb, náklady a či je firma v celkovej strate," priblížil. Či bude napokon predložený tento model alebo iný, Sulík povedať nevedel, podľa neho ale určite bude priestor na diskusiu.