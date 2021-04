Slovensko vstúpilo v prípade smrti Chovanca do konania, môže nazrieť aj do trestného spisu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko vstúpilo do konania v prípade smrti Jozefa Chovanca . Vyšetrovací sudca v Belgicku v piatok 26. marca akceptoval návrh slovenskej vlády. Vstupom do konania Slovensko získalo nárok na prístup k trestnému spisu, právo navrhovať nové vyšetrovacie úkony alebo právo na iniciovanie stíhania vo vzťahu k možným páchateľom.V stredu 7. apríla bol už zároveň Ministerstvu spravodlivosti SR doručený elektronický trestný spis. Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol vlani v auguste informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.