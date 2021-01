Odštartoval nový ročník súťaže Miss Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ďalší ročník súťaže MISS SLOVENSKO sa dnes oficiálne začal. Úvodná časť 26.ročníka sa koná celá online a má rovnaké pravidlá ako v predchádzajúcich rokoch. Záujemkyne o priamy postup do semifinále môžu posielať svoje prihlášky prostredníctvom formuláru, ktorý je zverejnený na stránke www.miss-slovensko.sk . Elektronické dotazníky, ktorých súčasťou musí byť aj minútová videovizitka, sú jedinou možnosťou, ako urobiť krok vpred a postúpiť do marcového semifinálového kastingu.,,Aj v týchto ťažkých časoch sme sa rozhodli pokračovať a priniesť trochu radosti slovenským dievčatám. Vlani sme si sťažené podmienky už vyskúšali a keď človek veľmi chce, dá sa všetko zvládnuť. Zároveň všetci veríme, že jar prinesie vďaka očkovaniu ľahší život pre všetkých a chceli by sme chceli v rámci hlasovania pomôcť aj jednej z neziskových organizácií, ktoré v boji proti pandémii pomáhajú," hovorí riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik.Podmienky prihlásenia zostávajú rovnaké ako v minulom roku. Dievčatá musia mať v deň finále, 7.augusta 2021 vek 18-25 rokov, musia byť slobodné, bezdetné a mať slovenskú štátnu príslušnosť. Nemôžu mať výrazné tetovanie či plastické vylepšenia tela či tváre.Na základe elektronických prihlášok, ktorých uzávierka je 24.februára 2021, vyberie porota pod vedením Michaela Kováčika semifinalistky. Tie sa potom za rešpektovania všetkých protiepidemiologických opatrení stretnú v marci na semifinálovom kastingu, z ktorého vzíde už nová finálová dvanástka.Jedinečný projekt MISS SLOVENSKO sa už viac ako 20 rokov spája s eleganciou, krásou a dynamikou svetoznámych módnych šou. Kontinuálne patrí medzi najdlhšie vysielané súťažné galaprogramy v priamom prenose na Slovensku. Vizuál kampane k 26.ročníku mala na starosti fotografka Petra Ficová, ktorá sa pre rok 2021 stala oficiálnou fotografkou súťaže. Úvodný televízny spot, ktorý bude vysielať TV JOJ, režíroval módny fotograf, kameraman i režisér Jakub Gulyás.Víťazka 26. titulu MISS SLOVENSKO získa postup na Miss World, moderný 3-izbový byt na 1 rok v jednom z projektov spoločnosti ISMONT a viacero ďalších cien. Počas augustového finále bude zvolená aj I. a II. vicemiss Slovensko 2021. Diváci si svojim hlasovaním vyberú finalistku, ktorá získa titul EVA Miss Sympatia.Organizátori: LGM Production v spolupráci s Oklamčák Production a TV JOJHlavní reklamní partneri: spoločnosť ISMONT - Riviéra Nitra, GOSH Copenhagen, DoubleTree by Hilton Bratislava, AquaCity Poprad, ENERGOGASTechnologický partner: PLANEO ElektroReklamní partneri: Xoxo body & mind, the Bridge – English Language Centre, DEMI šport plus, PANASONIC, Omnia Holding SE, Omnia 2000, Omnia Motors, Omnia KLFOficiálny sekt: HUBERT L´OriginalOficiálni dodávatelia: ENVY Therapy, LORETTA® wedding jewellery, svadobný salón WEM, vlasová kozmetika značky Gold Professional HaircareHlavný mediálny partner: Eva – hriešne dobráMediálni partneri: Rádio Jemné, denník Šport, auto motor a šport, tlačová agentúra SITA, BigMediaInformačný servis