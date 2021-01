Projekt Prvá vstúpil do novej fázy, začalo sa znova nakrúcať

Dokumentárna séria a vzdelávací projekt Prvá vstúpil na prelome rokov do ďalšej fázy. Pokračuje v podobe novej platformy www.prvadnes.sk. "Dramaturgia sa posunula do prítomnosti, aby verejnosti ponúkla portréty súčasných žien, ktoré menia našu spoločnosť aj život k lepšiemu," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová. V týchto dňoch sa spracovávajú profily lekárky Kristíny Križanovej, evanjelickej farárky Anny Polckovej, výtvarníčky Emílie Rigovej, kurátorky Jany Švantnerovej, hudobnej skladateľky Ľubice Čekovskej. Portréty 15 žien má tvoriť viacero umeleckých výstupov, prvé z nich budú hotové na jar.





"Chceme predstaviť široké spektrum, ktoré v istom ohľade zrkadlí profesie z 'historickej' kolekcie a prináša aj nové oblasti, no v globále ukazuje individualitu a hodnoty modernej súčasnej ženy. Zaujímajú nás silné osobné príbehy a inšpiratívny pohľad na svet. Nie superhrdinky, ale plnokrvné osobnosti, ktorých úspechy nie sú len plné vavrínov, no sú za nimi neľahké rozhodnutia, pády, chyby a straty," uviedla producentka cyklu Barbara Janišová Feglová.Internetová stránka www.prvadnes.sk má priniesť nové formáty – autorské texty, krátke filmy, výtvarne štylizované interpretácie, komiksy, rozhovory a ďalšie odkazy. "Nosným obsahom budú krátke filmy, spracované ako dokumentárne portréty, ktoré vychádzajú z obsahovej aj formálnej koncepcie pôvodného cyklu PRVÁ," priblížila Golianová s tým, že za dokumentárnymi filmami stoja režisérky mladšej generácie - Jana Bučka, Dorota Vlnová, Ivana Hucíková, Jana Durajova, Barbora Sliepková, Lena Kušnieriková."Keďže ide o žijúce protagonistky, dokumenty nebudú vystavané z výpovedí iných osôb, ale budú koncipované ako osobné sebareflexie samotných protagonistiek," vysvetlila Janišová Feglová a dodala: "Animovaná vizitka je štylizovaným vyjadrením emocionálnej esencie protagonistky, komiks zase interpretuje formatívny moment z jej života."Texty a rozhovory uverejnené na webstránke budú zamerané na profesné pôsobenie osobností. Tvorcovia projektu majú ambíciu prehĺbiť záujem najmä mladých ľudí o vzdelanie, súčasné dianie a pozitívne vzory. Na prvé výstupy sa môžu fanúšikovia projektu tešiť na jar. Celkovo bude kolekciu tvoriť 15 profilov žien, ktoré sa presadili v rôznych oblastiach spoločenského života.Koncepcia a náplň stránky vzniká v spolupráci občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association so scenáristami, dokumentaristami, animátormi a ďalšími odborníkmi a autormi. "Obsah a posolstvo tak budú reprezentovať viaceré umelecké žánre i komunikačná kampaň na sociálnych sieťach," uzavrela Golianová.