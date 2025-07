Posvietia si aj na vodičov

17.7.2025 (SITA.sk) - Odštartovali jubilejné Spišské trhy, polícia dohliada na ich nerušený priebeh. Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , aj 70. ročník podujatia so sebou prináša nutné dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú až do nedele 20. júla. Uviedla, že centrum mesta Spišská Nová Ves bude úplne uzavreté.„Na uzavretie centra bude nadväzovať aj uzatvorenie hlavného cestného ťahu II/533 v smere z Levoče do Rožňavy a opačne, v mieste, kde pretína spišskonovoveské centrum. Na mieste sa budú nachádzať príslušníci Policajného zboru, ktorí vodičov navedú na obchádzkové trasy, ktoré budú vyznačené prenosným dopravným značením," informovala krajská policajná hovorkyňa, apelovala tiež na vodičov, aby boli ohľaduplní, tolerantní a rešpektovali pokyny polície aj dopravné značenie.Ivanová ďalej ozrejmila, že Letná ulica bude uzatvorená až do nedele 20. júla, do 20:00. „Od dnešnej 4. hodiny ráno až do 20.00 h dňa 20.07.2025 (nedeľa) sú uzavreté ulice Zimná, časť Konrádovej ulice, Štefánikove námestie, časť ulice Ing. O. Kožucha, radničné námestie, časť Elektrárenskej a Školskej ulice," dodala.Policajti budú vodičov nielen navádzať na obchádzkové trasy, ale budú ich aj kontrolovať. Zamerajú sa najmä na zistenie požitia alkoholu na trhoch a následného šoférovania vozidla.„Posvietime aj na dodržiavanie povinností účastníkov cestnej premávky voči sebe navzájom, na spôsob, akým vodiči jazdia a či rešpektujú všetky zákonom stanovené podmienky pohybu a presunu po cestách," dodala Ivanová.Polícia bude počas konania Spišských trhov dohliadať aj na bezpečnosť, verejný poriadok a majetok. V teréne bude vyčlenený dostatočný počet uniformovaných aj neuniformovaných policajtov. Krajská policajná hovorkyňa apelovala na verejnosť, aby zvýšila opatrnosť a dávala väčší pozor na svoje osobné veci, ako sú mobilné telefóny či peňaženky.„Nie je vylúčené, že sa do davu návštevníkov „zamotá“ skúsený vreckár, ktorý vie kabelku, či vrecká prehľadať v priebehu niekoľkých sekúnd. Takéto osoby sú prefíkané a šikovné, pozorne sledujú situáciu, všímajú si, ako kto platí, koľko má peňazí v peňaženke, kam si peňaženku po zaplatení odloží, poprípade, či nie je v podnapitom stave. Potom nebadane peňaženku vytiahne z vrecka, kabelky, tašky, či bundy," upozornila Ivanová. Odporučila, aby si návštevníci trhov nenechávali peňaženky na vrchu kabeliek zavesených na pleci, či iných ľahko prístupných miestach. Peniaze odporúča nosiť vo vnútornom vrecku saka, svetra či košele.„Peniaze nepatria ani do zadného vrecka nohavíc. Najbezpečnejšie nie je ani nosenie mobilných telefónov zavesených na opasku nohavíc," podotkla. Vystríhala pred nosením väčšej hotovosti, či nosením PIN kódu v peňaženke spolu s bankomatovou kartou.V prípade ak návštevníka trhov okradnú, alebo niečo hodnotné stratí, Ivanová apeluje, aby sa ihneď obrátil na najbližšieho príslušníka Policajného zboru, alebo ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru. Odcudzené platobné karty treba ihneď zablokovať.„Nezabúdajte ani na to, že dobrý dojem zo 70. ročníka Spišských trhov vám môže pokaziť príchod k vášmu poškodenému vozidlu. V žiadnom prípade si nenechávajte na sedadlách viditeľne položené hodnotné veci, peňaženky, doklady, elektroniku, prípadne iné cennosti, ktoré môžu prilákať a na ktoré sa môžu ulakomiť „dlhoprstí“. Po opustení vozidla sa nezabudnite presvedčiť, či je riadne uzamknuté. V neposlednom rade buďte všímaví a obozretní, pretože práve preplnené parkoviská či miesta väčšej koncentrácie návštevníkov sa obľúbenou „destináciou“ dlhoprstých," uzavrela Ivanová.