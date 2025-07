Pellegrini priznáva, že výcvik je fyzicky aj psychicky náročný. Kaliňák už dostal aj trest – VIDEO, FOTO

Veľmi krátke prestávky

Zákon o Národných obranných silách a zvýšení odolnosti SR vstúpi do účinnosti už 1. júla. Hlavným pilierom prijatého zákona je zriadenie obranných síl, ktoré budú určené predovšetkým pre občanov SR, ktorí chcú svoj voľný čas investovať do zvýšenia odolnosti SR, do pomoci občanom v krízových situáciách či pre tých, ktorí chcú súčasne zlepšiť svoju fyzickú kondíciu, naučiť sa nové veci a absolvovať rôzne výzvy.



Ich veliteľom bude plukovník Ladislav Kysel. Národné obranné sily sú otvorené pre mužov aj ženy od 18 do 55 rokov, s výnimkou až do 65 rokov. Predpokladom na vstup do Národných obranných síl je zdravotná a psychická spôsobilosť, čo potvrdí výpis zdravotnej karty. Ďalšími podmienkami sú bezúhonnosť, spoľahlivosť, trvalý pobyt na území SR a slovenské občianstvo.



Národné obranné sily budú tvoriť operačné zálohy, pohotovostné zálohy a branné zálohy. Operačné zálohy sú určené všetkým, ktorí už majú skúsenosti s



„Branné zálohy sú pre tých, ktorí si ešte nie sú úplne istí, či majú záujem prevziať záväzok a byť súčasťou 14 dní plus tri víkendy, teda 20 dní k dispozícii Národným obranným silám ročne, a chcú si len vyskúšať výcvik bez toho, aby mali ďalšie záväzky, a chcú vedieť, či na to majú, alebo si tým aspoň prejsť," priblížil minister obrany. Spresnil, že pre branné zálohy je určený 14-dňový výcvik. Môže ísť pritom o jednorazovú skúsenosť či motiváciu dostať sa k operačným či pohotovostným zálohám.



17.7.2025 (SITA.sk) - Výcvik do Národných obranných síl by si mal skúsiť každý. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), ktorý má za sebou prvý týždeň výcviku vo výcvikovom priestore Turecký vrch.Prvý týždeň výcviku minister hodnotí pozitívne, no priznáva, že je aj fyzicky náročný. To, čo ministra najviac prekvapilo, je nabitý program.„Prestávky sú veľmi krátke a od 5:30 do 18:00 idete naplno, pričom stále sa musíte sústrediť na niečo iné. Najpodstatnejšie je, že napriek veku alebo skúsenostiam, musíte byť tím, pretože každá chyba sa trestá," uviedol minister.On sám bol potrestaný napríklad robením klikov. „Bolo to 50, 20 či 10 klikov. Slušne som sa tu naklikoval. Je to štandard, ktorý je toho súčasťou. Veliteľ je prudký, keď niekto spraví chybu, tak za to trpí celý tím, aby sa všetci naučili kontrolovať," dodal Kaliňák.Ministrovi obrany sa v rámci výcviku darí najmä v práci so zbraňou. „Skúsenosti už technické mám, najlepší čas som dosiahol pri rozoberaní a skladaní zbrane. Vzhľadom na to, že som už v minulosti strieľal, nebol ani strelecký výsledok zlý," uviedol minister.Aj napriek náročnosti výcviku vidí ako pozítivum to, že je denne desať až 12 hodín na čerstvom vzduchu, bez ohľadu na počasie. Súčasne to vníma ako možnosť naučiť sa viac o vojakoch ako takých, s ktorými počas ministerskej práce nedochádza do blízkeho kontaktu.Môže tak zisťovať priamo od nich, čo vojaci potrebujú a s akými problémami sa potýkajú. Minister súčasne ubezpečil, že na výcvik do Národných obranných síl sa môže prihlásiť každý. Každý podľa jeho slov ide podľa svojich limitov. „Nemáme tendenciu hľadať iba ,supermanov´. Aj v prípade rozcvičky, ktorá je o behu, sa môže niekto aj prejsť. My nejdeme na fyzické limity. Pochopiteľne ale potom od toho závisí ďalšie zaradenie, a teda podľa toho, kto na čo má," uviedol minister.Ako doplnil, na výcviku sa veľa nachodí. „Mám krokomer a pod 13-tisíc krokov som ani jeden deň nešiel. Fyzický výdaj je tu obrovský. Začína to rozcvičkou, ktorá niekedy býva silová, a teda kliky, brušáky, planky, alebo je rozcvička behová a niekedy je namiesto rozcvičky sebaobrana," priblížil minister.Každý si podľa neho príde na svoje. „Nerobíme tu však limity, že teraz musíte napríklad urobiť 300 zhybov či klikov. Každý ale vie, do čoho ide, že ide o vojenský výcvik, nie o kurz varenia, takže s fyzickou náročnosťou musí rátať. Preto vyžadujeme zdravotnú prehliadku, aby sme mali istotu, že výcvik nikomu neublíži. Naším cieľom je, aby sme ľudí na výcviku do kondície dostali, nie aby sme si vyberali tých kondične najlepších," dodal Kaliňák. Ako informoval, k úrazu zatiaľ nedošlo, až na menšie odreniny či otlačené nohy z nových kanád, čo mali takmer všetci.Minister súčasne informoval, že aktuálne si vyžiadalo informácie o výcviku už viac ako 5 000 záujemcov a vyše 3 200 záujemcov už vyplnilo požiadavkový formulár. Viac ako 500 ľudí je už zaregistrovaných a čakajú na svoj termín nástupu na výcvik.Približne 60 percent prihlásených má pritom záujem byť súčasťou branných záloh. Ide najmä o najmladšie ročníky, ktoré si chcú vyskúšať výcvik. „Za prvých 15 dní to osobne považujem za veľmi dobré číslo, až sa trochu bojíme, či budeme zvládať kapacitu, takže na plné pecky chceme rozbehnúť budovanie infraštruktúr. Turecký vrch je na začiatku, v zásade je vybudovaný na polovicu a potrebuje dopracovať. To isté platí o Martine," doplnil Kaliňák.Súčasne informoval, že vzrástol aj záujem stať sa profesionálnym vojakom. Tento rok je to podľa jeho slov 600 až 700 ľudí. Ďalší turnus výcviku do Národných obranných síl by sa podľa ministra mohol blížiť k stovke účastníkov. „Budeme sa učiť, ako to zefektívniť a ako to robiť čo najlepšie. Už dnes vidím niekoľko vecí, ktoré by som pomenil a budeme sa snažiť, aby to malo zmysel pre celú SR," uviedol minister a doplnil, že je mnoho nástrah, ktoré Slovensko čaká, ako napríklad zmena klímy a katastrofy s tým spojené. Je preto podľa neho dôležité vedieť rýchlo reagovať.Aj prezident Peter Pellegrini priznáva, že výcvik je fyzicky aj psychicky náročný. „Keď na siedmy či ôsmy deň ideme ráno na rozcvičku a jeden z nás si niečo zabudne, dostaneme trest. Musíme urobiť 20 klikov zo solidarity všetci, a to s 22 kilovým batohom na chrbte," opísal Pellegrini.Výcvik však aj napriek náročnosti hodnotí pozitívne. „Dávame si nielen fyzicky do tela, ale je to aj určitá psychohygiena, pretože nie sme od rána do večera zavesení na mobiloch," doplnil prezident a vyzdvihol aj kvalitných inštruktorov. „Prekvapila ma profesionalita inštruktorov a to, ako zvládajú svoje majstrovstvo, či je to sebaobrana, či sú to zdravoťáci. Mám z toho samé dobré dojmy," uviedol prezident a súčasne priblížil, ako vyzerá bežný výcvikový deň.„O 5:30 je budíček, o šiestej máme rozcvičku, o 7:00 sú raňajky. Potom máme polhodinu na osobnú hygienu, v uniforme už musíte preberať zbraň a potom do 17:30 nemáte desať minút voľna," dodal prezident. Čo je podľa prezidenta pri výcviku dôležité, je spolupráca a tímový duch, bez ktorých by tréning nezvládli.