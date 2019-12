Odstraňovanie zvyškov jadrového paliva z Fukušimy sa začne v roku 2021

Zemetrasením a cunami zničený štvrtý blok elektrárne Fukušima,archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 2. decembra (TASR) - Japonsko plánuje v roku 2021 začať s odstraňovaním zvyškov jadrového paliva z haváriou poškodenej elektrárne Fukušima Daiči. Informovala o tom v pondelok vláda v Tokiu, píše agentúra DPA.Odstránenie odpadu sa podľa DPA považuje za najväčšiu výzvu pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Fukušima Daiči z prevádzky. Závod je prevádzkovaný spoločnosťou TEPCO.V elektrárni došlo po zemetrasení v roku 2011 a následnej vlne cunami k roztaveniu troch zo šiestich reaktorov. Do svojich domovov sa v jej okolí stále nemôže vrátiť asi 100.000 obyvateľov. Práce na likvidácii zničenej atómovej elektrárne potrvajú niekoľko desaťročí.Podľa strednodobých až dlhodobých plánov japonskej vlády by sa odstraňovanie zvyškov jadrového paliva malo začať pri reaktore č. 2. Vláda stále plánuje dokončiť proces vyraďovania elektrárne z prevádzky v horizonte 30-40 rokov od jadrovej katastrofy z roku 2011. Odborníci však pochybujú, či je tento proces možné do 40 rokov uzavrieť.