Pellegrini: Európa chce byť lídrom v ochrane klímy a príkladom

Na snímke predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Peter Pellegrini. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 2. decembra (TASR) - Na klimatickom summite OSN (COP25) v Madride by mal zaznieť jasný signál, že Európa chce byť lídrom v oblasti ochrany klímy. Povedal to v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini po stretnutí predstaviteľov krajín Európskej únie vo videu na sociálnej sieti.povedal Pellegrini s tým, že verí v úspešnosť summitu. Zároveň verí, že táto vrcholná schôdzka prinesie opatrenia, ktoré pomôžu zachrániť planétu Zem.Predseda slovenskej vlády bude počas pondelka spolu so svetovými lídrami rokovať o globálnych riešeniach pri problematike zmeny klímy.Každoročná konferencia zameraná na presadzovanie klimatických dohovorov OSN sa konala naposledy v poľských Katoviciach. Zišlo sa vtedy na nej viac než 20.000 účastníkov vrátane mnohých prezidentov a premiérov. Prvá konferencia OSN o klíme sa uskutočnila v roku 1995 v Berlíne.