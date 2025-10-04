|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 4.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má František
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. októbra 2025
Odstrihnutie sa od Sulíka je pre SaS jediná správna cesta, Drobu krok Gröhlinga neprekvapil – VIDEO
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a podpredseda strany SaS
Zdieľať
4.10.2025 (SITA.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a podpredseda strany SaS Juraj Droba je presvedčený, že odstrihnutie sa strany od jej zakladateľa Richarda Sulíka je správna cesta.
Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, "akokoľvek ma to môže ľudsky mrzieť, tak pre SaS je to asi jediná správna cesta, jediné správne riešenie. A aj bývalému predsedovi Sulíkovi proste komunikujeme, že Richard, naozaj je teraz čas, aby tá SaS-ka ukázala, čo vie aj bez teba spraviť. A do budúcna uvidíme".
Týmto krokom šéfa strany Branislava Gröhlinga nebol Droba prekvapený. "Predseda Gröhling so všetkou pokorou a slušnosťou s nami komunikoval. Priebežne oznámil aj Sulikovi, že po tom, čo sa deje, to speje k tomu, že bude lepšie sa od neho odstrihnúť," dodal.
Ako to Sulík prijal, Droba podľa svojich slov nevie, pretože išlo o rozhovory medzi štyrmi očami medzi Sulíkom a Gröhlingom. "Ale viem, že to nebolo prekvapenie. Bol to dlhodobo sa vlečúci rozhovor týchto dvoch pánov," podotkol.
Gröhling Sulíkovi oznámil, že za stranu pod jeho vedením už kandidovať nebude. Spor pramenil z toho, že Sulíkov syn Filip opakovane urážal ľudí pre ich výzor a slovne útočil aj na ženy. Richard Sulík sa od týchto výrokov nedištancoval ani po tom, čo ho Gröhling k tomu vyzval.
Na margo bývalej vlády, ktorá bola poznačená neustálymi spormi medzi predsedom OĽaNO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. SITA) Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, Droba povedal, že k niektorým veciam sa dalo pristupovať aj inak.
"Myslím si, že poznajúc Igora Matoviča a jeho mentálny svet, sa dalo k tomu trošku inak pristupovať a komunikovať s ním tak, aby to neskončilo tam, kde to skončilo. Na začiatku som bol presvedčený o tom, že na strane Igora Matoviča a OĽaNO to je 100 percent viny a Saska sa snaží robiť toho dobrého policajta alebo toho, ktorý sa snaží nájsť riešenie, ale možno sa to dalo trošku inak spraviť," pripustil podpredseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Odstrihnutie sa od Sulíka je pre SaS jediná správna cesta, Drobu krok Gröhlinga neprekvapil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, "akokoľvek ma to môže ľudsky mrzieť, tak pre SaS je to asi jediná správna cesta, jediné správne riešenie. A aj bývalému predsedovi Sulíkovi proste komunikujeme, že Richard, naozaj je teraz čas, aby tá SaS-ka ukázala, čo vie aj bez teba spraviť. A do budúcna uvidíme".
Neprekvapujúci krok
Týmto krokom šéfa strany Branislava Gröhlinga nebol Droba prekvapený. "Predseda Gröhling so všetkou pokorou a slušnosťou s nami komunikoval. Priebežne oznámil aj Sulikovi, že po tom, čo sa deje, to speje k tomu, že bude lepšie sa od neho odstrihnúť," dodal.
Ako to Sulík prijal, Droba podľa svojich slov nevie, pretože išlo o rozhovory medzi štyrmi očami medzi Sulíkom a Gröhlingom. "Ale viem, že to nebolo prekvapenie. Bol to dlhodobo sa vlečúci rozhovor týchto dvoch pánov," podotkol.
Gröhling Sulíkovi oznámil, že za stranu pod jeho vedením už kandidovať nebude. Spor pramenil z toho, že Sulíkov syn Filip opakovane urážal ľudí pre ich výzor a slovne útočil aj na ženy. Richard Sulík sa od týchto výrokov nedištancoval ani po tom, čo ho Gröhling k tomu vyzval.
Neustále spory
Na margo bývalej vlády, ktorá bola poznačená neustálymi spormi medzi predsedom OĽaNO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. SITA) Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, Droba povedal, že k niektorým veciam sa dalo pristupovať aj inak.
"Myslím si, že poznajúc Igora Matoviča a jeho mentálny svet, sa dalo k tomu trošku inak pristupovať a komunikovať s ním tak, aby to neskončilo tam, kde to skončilo. Na začiatku som bol presvedčený o tom, že na strane Igora Matoviča a OĽaNO to je 100 percent viny a Saska sa snaží robiť toho dobrého policajta alebo toho, ktorý sa snaží nájsť riešenie, ale možno sa to dalo trošku inak spraviť," pripustil podpredseda SaS.
>>> Celý rozhovor SITA s Jurajom Drobom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Odstrihnutie sa od Sulíka je pre SaS jediná správna cesta, Drobu krok Gröhlinga neprekvapil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ficovi sa podľa Františka Majerského nepodarilo rozbiť KDH, hnutie neopúšťa ani Mikloško – VIDEO
Ficovi sa podľa Františka Majerského nepodarilo rozbiť KDH, hnutie neopúšťa ani Mikloško – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ondruš odmieta zákaz dovozu ruského plynu, nazval ho samovražedným krokom pre Slovensko
Ondruš odmieta zákaz dovozu ruského plynu, nazval ho samovražedným krokom pre Slovensko