 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Odstrihnutie sa od Sulíka je pre SaS jediná správna cesta, Drobu krok Gröhlinga neprekvapil – VIDEO


Zdieľať
snimka obrazovky 364 676x380 4.10.2025 (SITA.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a podpredseda strany SaS Juraj Droba je presvedčený, že odstrihnutie sa strany od jej zakladateľa Richarda Sulíka je správna cesta.


Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, "akokoľvek ma to môže ľudsky mrzieť, tak pre SaS je to asi jediná správna cesta, jediné správne riešenie. A aj bývalému predsedovi Sulíkovi proste komunikujeme, že Richard, naozaj je teraz čas, aby tá SaS-ka ukázala, čo vie aj bez teba spraviť. A do budúcna uvidíme".

Neprekvapujúci krok


Týmto krokom šéfa strany Branislava Gröhlinga nebol Droba prekvapený. "Predseda Gröhling so všetkou pokorou a slušnosťou s nami komunikoval. Priebežne oznámil aj Sulikovi, že po tom, čo sa deje, to speje k tomu, že bude lepšie sa od neho odstrihnúť," dodal.

Ako to Sulík prijal, Droba podľa svojich slov nevie, pretože išlo o rozhovory medzi štyrmi očami medzi Sulíkom a Gröhlingom. "Ale viem, že to nebolo prekvapenie. Bol to dlhodobo sa vlečúci rozhovor týchto dvoch pánov," podotkol.

Gröhling Sulíkovi oznámil, že za stranu pod jeho vedením už kandidovať nebude. Spor pramenil z toho, že Sulíkov syn Filip opakovane urážal ľudí pre ich výzor a slovne útočil aj na ženy. Richard Sulík sa od týchto výrokov nedištancoval ani po tom, čo ho Gröhling k tomu vyzval.



Neustále spory


Na margo bývalej vlády, ktorá bola poznačená neustálymi spormi medzi predsedom OĽaNO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. SITA) Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, Droba povedal, že k niektorým veciam sa dalo pristupovať aj inak.

"Myslím si, že poznajúc Igora Matoviča a jeho mentálny svet, sa dalo k tomu trošku inak pristupovať a komunikovať s ním tak, aby to neskončilo tam, kde to skončilo. Na začiatku som bol presvedčený o tom, že na strane Igora Matoviča a OĽaNO to je 100 percent viny a Saska sa snaží robiť toho dobrého policajta alebo toho, ktorý sa snaží nájsť riešenie, ale možno sa to dalo trošku inak spraviť," pripustil podpredseda SaS.


>>> Celý rozhovor SITA s Jurajom Drobom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Odstrihnutie sa od Sulíka je pre SaS jediná správna cesta, Drobu krok Gröhlinga neprekvapil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

