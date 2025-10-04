Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Ficovi sa podľa Františka Majerského nepodarilo rozbiť KDH, hnutie neopúšťa ani Mikloško – VIDEO


Tagy: novela Ústavy SR Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky

František Majerský ani František Mikloško neopúšťajú



Zdieľať
4.10.2025 (SITA.sk) - František Majerský ani František Mikloško neopúšťajú Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Obaja poslanci Národnej rady (NR) SR, na rozdiel od zvyšku klubu KDH, pred niekoľkými dňami nepodporili koaličnú novelu Ústavy SR.


Ako uviedol na tlačovej besede po zasadnutí Rady KDH F. Majerský, kolegovia pochopili ich postoj a rešpektovali ho. Svoje hlasovanie im vysvetlili, rovnako aj vedeniu strany.

KDH je pevné


"Robert Fico (premiér, Smer-SD) chcel rozbiť KDH, ale nepodarilo sa mu to," vyjadril sa F. Majerský ďalej a predsedovi vlády odkázal, že ďalšie dva roky budú pracovať na zlepšení života v krajine a prinášaní riešení. "Chceme, aby bolo jasne vidieť, že KDH je pevné, je tu spolu a je nielen kresťanské, ale aj demokratické," prízvukoval.

Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že neurobili žiadny lynč ani defenestráciu, a neprijali žiadne uznesenie o vylúčení poslancov. Podľa neho na to nebola potreba. "Niektorí hlasovali, niektorí nie," skonštatoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vašečku a Krátkeho neprizvali


Poslancov Richarda Vašečku (Kresťanská únia) a Rastislava Krátkeho podľa jeho slov zatiaľ od KDH neprizvali. Vašečka s Krátkym tiež novelu podporili, Krátky opúšťa Hnutie Slovensko aj jeho klub.

Vašečka klub hnutia vedeného Igorom Matovičom následne sám opustil, plánuje pôsobiť v parlamente ako nezaradený poslanec. M. Majerský nevie, ako sa rozhodnú, podľa jeho slov s nimi za posledné dni nekomunikoval. Krátkemu ale poslal povzbudivú SMS, ako ozrejmil, má kontakt len na neho a v predmetnej správe nebola žiadna pozvánka do radov kresťanských demokratov. "Čas ukáže, uvidíme, ako sa veci vyvinú," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Ficovi sa podľa Františka Majerského nepodarilo rozbiť KDH, hnutie neopúšťa ani Mikloško – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: novela Ústavy SR Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií
<< predchádzajúci článok
Odstrihnutie sa od Sulíka je pre SaS jediná správna cesta, Drobu krok Gröhlinga neprekvapil – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 