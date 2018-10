Odstúpil minister, ktorý uzavrel dohodu v spore o názov Macedónska

Grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 17. októbra (TASR) - Grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias zložil v stredu svoju funkciu v súvislosti s nezhodami okolo dohody s Macedónskom o zmene názvu tejto krajiny, informovala agentúra AP.Grécky premiér Alexis Tsipras prijal Kotziasovu rezignáciu a rezort diplomacie bude dočasne riadiť on sám s cieľomzmluvy o zmene názvu, informovala kancelária premiéra.Ako upozornila AP, Kotzias sa v utorok na zasadnutí vlády dostal do sporu s ministrom obrany Panosom Kammenosom v otázke dohody, ktorú Kotzias s Macedónskom uzavrel.Šéf rezortu obrany Kammenos, ktorého nacionalistická strana je Tsiprasovým koaličným partnerom, mal voči tejto dohode od začiatku výhrady. Pohrozil, že ak by sa dokument dostal na ratifikáciu do parlamentu, vystúpi z koalície.Kotzias po utorňajšej hádke uviedol, že necítil dostatočnú podporu od svojich kolegov ani od premiéra.Na základe júnovej dohody s Aténami sa má doterajší dočasný názov krajiny - Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) - zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor so susedným Gréckom, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.K zmene názvu sa mali občania Macedónska vyjadriť 30. septembra v nezáväznom referende. Hoci mali vo výsledkoch výraznú prevahu stúpenci zmeny názvu, vzhľadom na nízku účasť bol plebiscit neplatný. Potrebná je taktiež jej ratifikácia v gréckom parlamente.