Summit EÚ podľa Pellegriniho záverečnú dohodu o brexite neprinesie

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini nemá pred summitom Európskej únie veľké očakávania ohľadom dosiahnutia záverečnej dohody o brexite, a to ani napriek maximálnemu úsiliu, ktoré v tejto veci podľa jeho slov vyvinul hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.povedal premiér novinárom na palube lietadla do Bruselu. Dodal, že v prípade Británie nemôže ísť EÚ cestou "vyberania hrozienok z koláča".Európska dvadsaťsedmička podľa neho napriek tomu pravdepodobne na summite vyšle signál, že je potrebné rokovať do posledného momentu. Tým by podľa jeho slov mal byť novembrový mimoriadny summit o brexite. Ten sa však uskutoční len v prípade, že od vyjednávacích tímov príde signál, že sa blížime k dohode.povedal ďalej. Ak sa to však do novembra nepodarí, považuje Pellegrini ďalšie prípadné rokovania s BritániouNič podľa neho zároveň nenasvedčuje tomu, že by sa rokovania mohli ešte predĺžiť. Britská premiérka Theresa Mayová sa totiž na poslednom summite jasne vyjadrila, že nepočíta s ďalším referendom, ale naopak s riadnym odchodom Británie z EÚ v stanovenom marcovom termíne. Ani "tvrdý brexit" bez dohody však Pellegrini nevníma ako niečo, čo by sa malo tragicky dotknúť slovenského hospodárstva, keďže podľa odhadov analytikov by vplyv na našu ekonomiku bol nižší ako jedno percento HDP.zopakoval premiér svoje presvedčenie, ktoré vyjadril už na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Dodal, že po vzore spoločnosti Jaguar Land Rover by tak na Slovensko mohli prísť aj iné investície.skonštatoval.Pellegrini si tiež nemyslí, že by sa mali obávať Slováci žijúci a pracujúci vo Veľkej Británii, keďže tá si podľa jeho slov v súčasnej situácii nemôže ani po brexite dovoliť zhoršovať im podmienky tak, aby ju museli masívne opúšťať. Slovenský premiér v tejto súvislosti vyzdvihol jednotný postoj európskej dvadsaťsedmičky, ktorej nijaký člen, čo je podľa jeho slov jediný spôsob, ako možno vyrokovať