Odsúdenému expolicajnému funkcionárovi Paksimu povolili obnovu konania, súd vrátil vec prokurátorovi

18.4.2024 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) na verejnom zasadnutí v stredu 17.apríla povolil obnovu konania vo veci odsúdeného policajného exfunkcionára Norberta Paksiho Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková , súd zrušil celý výrok o treste, nevzal odsúdeného do väzby a vec vrátil prokurátorovi do prípravného konania.„Okrem výroku súdu o povolení obnovy konania podal prokurátor sťažnosť proti všetkým ostatným výrokom, to znamená, že pôvodný rozsudok zostáva nateraz nezmenený a odsúdený naďalej bude vykonávať trest odňatia slobody až do rozhodnutia o sťažnosti prokurátora, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR," doplnila hovorkyňa.O obnovu konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR , podľa ktorého povinnosť súdov ukladať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov, požiadali viacerí odsúdení v medializovaných kauzách.Samosudca Špecializovaného trestného súdu ešte v máji 2021 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a bývalým zástupcom riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Norbertom Paksim.Súd uznal obvineného za vinného z činnosti pre zločineckú skupinu, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažného pokračovacieho zločinu prijímania úplatku. Odsúdil ho na trest odňatia slobody vo výmere päť rokov v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia s ochranným dohľadom na dva roky.Súčasťou rozsudku bolo aj prepadnutie Paksiho majetku v prospech štátu. Podľa prokurátora bola výška úplatkov prijatých odsúdeným ustálená na hodnote 380-tisíc eur.Norberta Paksiho zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v októbri 2020 spoločne s vtedajším špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom . Jeho advokát následne informoval, že sa k trestnej činnosti priznal a chce spolupracovať s políciou.