Matovič: Danko je dobrý obchodník a je presvedčený, že Slovensko nikdy nemalo lepšieho šéfa parlamentu, ako bol on sám (video)

18.4.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) má ozajstnú ambíciu stať sa predsedom Národnej rady (NR) SR . Súčasne je presvedčený, že Slovensko nikdy nemalo lepšieho šéfa parlamentu, ako bol on sám. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec a líder hnutia Slovensko Reagoval tak na voľbu nového predsedu parlamentu, ktorú plánuje vládna koalícia odložiť až do času po voľbách do Európskeho parlamentu. Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) nominovala na post predsedu parlamentu súčasného ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD).„Na to, aby som sa tam (post predsedu parlamentu, pozn. SITA) dostal, by ma niekto musel zvoliť. A Andrej Danko (SNS) má zatiaľ zrejme iný názor," dodal.Danko v eurovoľbách kandiduje z prvého miesta na kandidátke Slovenskej národnej strany. Podľa Rašiho tak všetko závisí od výsledku volieb a ak bude pozitívny, tak od jeho rozhodnutia. Poslanec Matovič si však myslí, že Danko je dobrým „obchodníkom".„Do eurovolieb máme skoro sedem týždňov, Andrej Danko je dobrý obchodník a dovtedy bude trucovať, dovtedy bude hovoriť, že nepodporí. Oni síce hovoria, že čakajú, či Danko bude zvolený do europarlamentu a potom sa tam uprace, ja zase tomu neverím. Je to otázka iba ceny, možno pribudne nejaké nové ministerstvo, niekde na ,správnu vec´ pôjde nových sto miliónov a nakoniec Danko nebude predsedom NR SR, ale bude spokojný," reagoval poslanec.