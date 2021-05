Odsúdení by nemali mať nemali lepšie podmienky ako podozriví, uviedol Krajniak

Aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády je bod, ktorý hovorí, že sa budú „humanizovať" podmienky vo väzbe. Na margo návrhu hnutia Sme rodina na úpravu podmienok kolúznej väzby to v diskusnej relácii V politike televízie TA3 uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Podľa neho je účelom návrhu to, aby ten, kto je právoplatne odsúdený za trestný čin, nemal vo väzení lepšie podmienky ako ten, ktorý je iba podozrivý.

Podmienky pre obvinených

Riešenia pre situácie

Všeobecná európska úroveň

16.5.2021 (Webnoviny.sk) -Obvinení podľa Krajniaka často trávia dlhé mesiace v cele s 3,5 metrami štvorcovými, 23 hodín denne. „Na hodinu má nárok opustiť celu," povedal Krajniak s tým, že na tému väzby hovorili poslanci hnutia s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) už na jeseň minulého roku.Po samovražde bývalého šéfa polície Milana Lučanského sa táto téma podľa Krajniaka znovu dostala do popredia. Hnutiu sa však podľa Krajniaka zdalo, že Kolíková „nie celkom koná v tejto veci".Minister tiež poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý prikázal prepustiť z väzby stíhaného advokáta Martina R.„Ústavný súd povedal, že sú prípady, kde tá väzba bola povedzme, že nadužívaná. A toto my chceme riešiť," povedal Krajniak s tým, že hnutie je naďalej pripravené na dohodu.„My sme pripravení ustúpiť a akceptovať odborné pripomienky kohokoľvek," zdôraznil.Podľa opozičného poslanca Jána Richtera (Smer-SD) je súčasný stav ohľadom väzby výsledkom situácie z minulosti, keď bol celospoločenský záujem, aby jeden stíhaný zločinec ostal „za mrežami".„Ten návrh chce dostať aj náš právny systém v tejto oblasti na tú všeobecnú európsku úroveň. Na úroveň, kde sú Česi, Rakúšania a ďalší," povedal. Navrhované zmeny by pritom podľa Richtera nemali smerovať „k akejkoľvek osobe", ktorá je momentálne vo väzbe. „Situácia je taká, že zajtra, pozajtra sa môže dotýkať úplne niekoho iného," skonštatoval.Richter zároveň dodal, že na celú vec majú so Sme rodina v tejto oblasti rovnaký pohľad.