Observatórium Astronomického ústavu sa dočká opravy strechy a jeho kupol

Observatórium Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Skalnatom plese čaká oprava strechy a jeho kupol. Na národnej kultúrnej pamiatke v nadmorskej výške 1 778 metrov budú meniť krytinu aj s podkladom, plechovú by mala nahradiť hliníková.

Astronomický ústav už v tejto súvislosti vyhlásil aj verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota prác je takmer 362-tisíc eur bez DPH. Ako ďalej vyplýva z projektu a podkladov k stavbe, práce budú financované z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu.

16.5.2021 (Webnoviny.sk) -Práce by sa mali realizovať v dvoch etapách. V rámci prvej sa opraví veľká a malá kupola, v druhej strecha hlavného objektu a prístavby. Prvú plánuje ústav zrealizovať ešte v tomto roku.Dokopy by mali práce na oboch etapách trvať desať mesiacov. Vzhľadom na polohu stavby ich bude možné vykonávať len v klimaticky vhodnom období, teda približne od mája do polovice októbra. „Prístup ku stavbe, respektíve do riešenej lokality, je možný len kabínkovou lanovkou a po turistickom chodníku. Prevoz stavebného materiálu, odvoz sutiny a zariadenie staveniska sa bude riešiť leteckou prepravou,“ uvádza sa v projekte.Štátne observatórium na Skalnatom plese bolo vybudované v roku 1943. V roku 1953 dostalo súčasný názov – Astronomický ústav SAV. Prístavba k budove bola vybudovaná na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia.