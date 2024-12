Odsúdení i príslušníci väzenskej a justičnej stráže zvládajú vypäté situácie s humorom, rozosmieva ich aj kapela

Pomáha im humor

Majú aj väzenskú kapelu

31.12.2024 (SITA.sk) - Odpykávanie si výkonu trestu predstavuje obrovský zásah do osobnej integrity človeka a výrazne ovplyvňuje jeho psychiku. Mimoriadne náročná je však aj práca príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže „V priebehu roka sme sa na vlastnej koži presvedčili, že odsúdení i príslušníci zvládajú vypäté situácie. A dokonca neraz aj s pomocou humoru, čo by vo väzení asi čakal málokto,“ uviedol vedúci tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Sedliak v lete zavítal do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Keď sa spýtal odsúdeného vo výstupnom oddiele, ktorý mu bol povedomý z predchádzajúceho pôsobiska, kedy pôjde na slobodu, ten mu zdvorilo odpovedal, že už o niekoľko dní.„Dúfam, že sa vidíme naposledy,“ posmelil ho štátny tajomník Sedliak. „Viete, pán vedúci, mám vyše päťdesiat rokov. Keby som mal dvadsať, tak sa ešte vrátim, ale radšej to nechám mladším,“ reagoval s úsmevom odsúdený.V rovnakom ústave pôsobí väzenská kapela, ktorá vystupuje pri rozličných podujatiach. „Keď sme sa nedávno jej členov spýtali, či sa občas stáva, že im prepustenie niektorého z väzňov môže zničiť nácvik, jeden z nich pohotovo reagoval: ,Pán Boh to vždy tak zariadi, že keď jedného hudobníka prepustia na slobodu, tak ďalšieho zase zatvoria,ʻ vysvetľuje s vážnou tvárou starší pán, ktorý spieval vianočné piesne vo väzenskej kaplnke a svoj trest si odpykáva už vyše dve desaťročia,“ hovorí Skladan.Zmysel pre humor nechýba ani príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, najmä ak majú za sebou niekoľkoročnú prax. Viacerí sa zhodujú, že dobrá nálada pomáha zvládať náročné pracovné situácie. Koluje medzi nimi aj množstvo vtipov z väzenského prostredia.„Za všetky si dovolíme spomenúť jeden citát príslušníka zboru – lekára: viete, aký je rozdiel medzi lekárom v civile a lekárom vo väzení? Lekár v civile diagnózy zisťuje, vo väzení ich vyvracia,“ dodal Skladan.