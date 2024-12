Rok 2024 v Bratislavskom kraji patril najväčšej záchrane historických pamiatok v jeho novodobej histórii

Bábkové divadlo sa vrátilo na domácu adresu

Vytvorili nový kultúrny priestor

31.12.2024 (SITA.sk) - Rok 2024 v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) patril kultúre a najväčšej záchrane historických pamiatok v novodobej histórii kraja. Župa zavŕšila jeden z najočakávanejších projektov obnovy, a to rekonštrukciu Divadla Aréna. Budova divadla prešla komplexnou obnovou s dôrazom na zachovanie historickej architektúry a so zakomponovaním moderných technických riešení.Otvoriť sa podarilo zrekonštruovaný kaštieľ v Čunove, kde vzniklo ekocentrum s unikátnou expozíciou a cezhraničným významom. Historickú záhradu pri kaštieli v Modre župa zrevitalizovala a vrátila jej zašlú slávu. Zachránila synagógu v Senci a premenila ju na kultúrno-komunitné a vzdelávacie centrum.Po vyše desiatich rokoch sa Bratislavské bábkové divadlo vrátilo na svoju domácu adresu – do komplexne zrekonštruovaných priestorov na Dunajskej ulici. Kraj tiež vyhlásil výsledky architektonickej súťaže na obnovu historickej a kultúrnej pamiatky synagógy vo Svätom Jure.„Zmapovali sme umelecké diela vo verejnom priestore v Bratislavskom kraji, čo má pomôcť zvyšovať povedomie o kultúrnom dedičstve v našom kraji. V spolupráci s STU sme na Malej scéne vytvorili nový kultúrny a divadelný priestor oslovujúci predovšetkým mladých ľudí – stredoškolákov a vysokoškolákov,“ vymenoval riaditeľ Odboru komunikácie a propagácie BSK Michal Feik V spolupráci s partnermi župa po prvý raz zorganizovala Festival židovskej kultúry Shalom Chaverim. Organizovala tiež Víkend zatvorených hraníc, cyklojazdu po stopách Železnej opony, druhý ročník projektu s názvom Pamätáte si ešte? a vypravila Autobus za umením.