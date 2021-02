Odsúdenie Navaľného spustilo demonštrácie, polícia bila účastníkov obuškami a zadržala stovky ľudí (video)

Násilné strety nenechali na seba dlho čakať

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer 1 400 ľudí zadržala polícia v Rusku počas utorkových demonštrácií na podporu uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného . Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na skupinu OVD-Info, ktorá monitoruje politické stíhanie.Podľa nej len v Moskve skončilo v rukách úradov 1 116 ľudí, ďalších 246 zadržali v Petrohrade a 15 v ďalších menších mestách. Úrady správy o počtoch zadržaných nekomentovali.Protesty sa začali po tom, ako súd v Moskve zmenil jeho podmienečný trest za spreneveru na nepodmienečný a odsúdil ho na tri a pol roka väzenia. Keďže už zhruba rok strávil v domácom väzení, jeho pobyt za mrežami bude o tento čas kratší.V centre Moskvy sa po rozhodnutí súdu zišli stovky ľudí, no násilné strety na seba nenechali dlho čakať. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, na ktorých vidno, ako polícia s obuškami bije účastníkov protestu.Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina , zadržali 17. januára po jeho návrate z Nemecka. V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú.Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru z roku 2014, ktoré Navaľnyj považuje za politicky motivované. Právnici protikorupčného aktivistu argumentovali, že ich klient sa počas liečby v Nemecku nemohol osobne hlásiť ruským úradom, aby splnil pravidlá podmienečného trestu.Odsúdenie si vyslúžilo ostrú reakciu zo zahraničia. Rada Európy uviedla, že rozsudok „poprel všetku dôveryhodnosť“, britský minister zahraničia Dominic Raab vyhlásil, že je „perverzný“ a šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas povedal, že je „tvrdou ranou pre pevne zakotvené občianske slobody a právny štát".Americký minister zahraničia Antony Blinken vyzval na Navaľného okamžité prepustenie a uviedol, že bude úzko spolupracovať so spojencami, aby vyvodil zodpovednosť voči Rusku za „nedodržiavanie práv svojich občanov".Hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová na kritiku zo Západu reagovala s tým, že sa krajiny majú sústrediť na vlastné problémy. „Nemali by ste zasahovať do vnútorných záležitostí suverénneho štátu," povedala v ruskej televízii.Zadržanie Navaľného vyvolalo vlnu protestov, ktorá sa v posledných dvoch týždňoch prehnala celým Ruskom. Na demonštráciách za jeho prepustenie sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.Na protestoch skandovali heslá proti prezidentovi Putinovi. Polícia zadržala desiatky demonštrantov, vo viacerých prípadoch proti nim použila hrubú silu. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.