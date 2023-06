Odsúdený Baki Sadiki žiada obnovu konania. Nie som žiadny narkobarón, 10 rokov som sedel nevinný, tvrdí (video)

Manipulácia výpovedí

Sadiki v Turecku nikdy nebol

Obeť politických hier?

Rozhodne sa v septembri





Podľa obžaloby v rokoch 2007 a 2008 z Turecka distribuoval Sadiki na Slovensko heroín, ktorý bol ukrytý v letnej obuvi. Malo ísť najmenej o šesť zásielok s množstvom po 20 kilogramov neriedeného heroínu. Krajský súd v Prešove v apríli 2014 zamietol odvolanie Bakiho Sadikiho voči rozsudku okresného súdu z decembra 2013 a potvrdil pôvodný rozsudok odňatia slobody na 22 rokov.



Uznal ho vinným z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi na medzinárodnej úrovni. Trest si mal odsúdený odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.





23.6.2023 (SITA.sk) - Na Okresnom súde v Prešove sa začalo pojednávanie, v ktorom Baki Sadiki žiada obnovu konania, v ktorom bol odsúdený na 22 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Sadiki v piatok pred súdom vyhlásil, že je nevinný a s drogami nemal nikdy nič spoločné.Žiadosť o obnovu konania pritom opiera najmä o spochybnenie hodnovernosti výpovede chráneného svedka. Medzi dôkazmi figuruje aj rozhodnutie tureckých orgánov, ktoré trestné stíhanie Sadikiho v súvislosti s týmto prípadom zastavili.Ako v zdôvodnení návrhu na obnovu konania uviedol Sadikiho obhajca Viktor Križiak, jeho klient bol odsúdený na základe zmanipulovanej a neoverenej výpovede jediného svedka.„Súdne rozhodnutia boli od začiatku založené iba na dôkazoch získaných manipuláciou orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) s obvineným Jurajom Jambrichom. Nové dôkazy hovoria o manipulácii výpovedí, tlaku na svedkov, zneužití právomoci konkrétnych príslušníkov OČTK, o zasahovaní do vyšetrovania, marení spravodlivosti a zadržiavaní dôkazov, ktoré mohli svedčiť v prospech môjho klienta,“ uviedol Križiak, podľa ktorého mal Jambrich byť za svedectvo protežovaný, dostať nízky trest a väzenské výhody.„V dnešnej dobe, na základe viacerých rozhodnutí Ústavného súdu SR alebo Európskeho súdu pre ľudské práva nie je možné považovať výpoveď kajúcnika ako jediný usvedčujúci dôkaz na ustálenie viny,“ dodal obhajca pred súdom.Podľa Križiaka je kľúčovým dôkazom rozhodnutie tureckého súdu, ktorý zastavil trestné stíhanie voči Sadikimu za tento drogový trestný čin. Prípadom sa zaoberal Interpol , no podľa Križiaka sa nepreukázalo, že mal Sadiki niečo s pašovaním drog z Turecka. Podľa informácií z tureckej strany neboli zistené záznamy o vstupoch a výstupoch Sadikiho z Turecka ani o tom, že z tejto krajiny pochádza obuv, v ktorej sa mali drogy pašovať.„Baki Sadiki nikdy v Turecku nebol, rovnako tak ani osoba s ním stíhaná, preto vyjadrenia vo výpovediach Juraja Jambricha sú nepravdivé,“ uviedol advokát Križiak pred médiami.Svojho klienta zároveň označil za obeť mocenského boja v štáte, v ktorom boli vytvárané politické tlaky na jeho odsúdenie. Podľa obhajcu boli trestné veci voči Sadikimu vytvárané umelo, pričom Jambrichove svedectvá v iných prípadoch na odsúdenia nepostačovali, keďže svedkovia jeho výpovede vyvrátili.„V živote som nemal s drogami nič. Nie som žiadny narkobarón. Preto žiadam o obnovu konania a aby ma následne oslobodili, lebo 10 rokov som sedel nevinný,“ uviedol pred senátom okresného súdu Sadiki, ktorý sa aj sám označil za obeť vtedajších politických hier.„Ak by som bol narkobarón, mal by som vily a domy. Ale v čase, keď ma zatvorili, mala moja manželka úver 130-tisíc eur, musela predať dom, aby ho mohla splatiť a býva u svojej mamy,“ dodal Sadiki.Zástupca prokuratúry sa k návrhu na obnovu konania pre média nevyjadril. Ako uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová , vo veci návrhu odsúdeného Sadikiho zona povolenie obnovy konania súd v piatok okrem vypočutia navrhovateľa a jeho obhajcu prečítal časť listinných dôkazov predložených obhajobou a tiež listinné dôkazy zo spisu. Vo veci následne určil ďalší termín verejného zasadnutia naAko uviedol Križiak, obhajoba navrhla výpovede viacerých svedkov, medzi nimi bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a tiež policajných vyšetrovateľov. Nenavrhoval ale výpoveď Jambricha ako nedôveryhodného svedka.