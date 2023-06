Rada Európskej únie prijala ďalší balík sankcií voči Rusku, zameriava sa aj na ľudí zapojených do neľudských deportácií a adopcií detí

Vyjadrenie šéfa európskej diplomacie

Obchádzanie sankcií

Postihnuté budú nie len vybrané sektory, ale aj zodpovedné osoby

23.6.2023 (SITA.sk) - Rada Európskej únie (EÚ) prijala jedenásty balík sankcií voči Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Balík posilňuje schopnosť Únie čeliť obchádzaniu sankcií, ako aj zamerať sa na informačnú vojnu, ktorú vedie Rusko. Ako Rada informuje na svojej webstránke, reštriktívne opatrenia sa týkajú 71 jednotlivcov a 33 subjektov.„Zameriavame sa na 104 jednotlivcov a subjektov, ktorí sa podieľajú na pokračovaní tejto brutálnej vojny, vrátane tých, ktorí sú zodpovední za vojenské aktivity, za politické rozhodnutia, ktorí znečisťujú verejný priestor dezinformáciami a zlomyseľnými naratívmi, čím sa k vojenskému boju pridáva aj informačná vojna,“ vyjadril sa šéf európskej diplomacie Josep Borrell Únia sa podľa jeho slov zameriava „aj na tých, ktorí sú zapojení do neľudských deportácií a nútených adopcií ukrajinských detí do Ruska, ako aj na ruské IT spoločnosti poskytujúce kritické technológie a softvér ruskej rozviedke“.„Budeme pokračovať vo zvyšovaní tlaku na Rusko, kým to bude potrebné,“ uzavrel.Rada prijala prvý zoznam týkajúci sa obchádzania sankcií po konaní o porušení povinnosti v jednom členskom štáte. Tiež rozšírila existujúce kritérium zaradenia do zoznamu o obchádzaní tak, aby sa vzťahovalo aj na jednotlivcov a subjekty, ktoré výrazne maria reštriktívne opatrenia, a to takým spôsobom, aby prispeli k schopnosti Ruska viesť vojnu.V súvislosti s ruskou informačnou vojnou zaviedla nové kritérium zaradenia do zoznamu, ktoré zahŕňa spoločnosti v IT sektore poskytujúce kritické technológie a softvér ruskej spravodajskej komunite. Na základe tohto nového kritéria Rada určila spoločnosti z daného sektora, ktoré sú držiteľmi licencie spravovanej Federálnou bezpečnostnou službou alebo Ministerstvom priemyslu a obchodu Ruskej federácie.Značná časť sankcií sa týka ruského vojenského a obranného sektora, zahŕňajú však aj osoby zodpovedné za deportáciu a nútené transfery a deportácie ukrajinských detí či rabovanie ukrajinského kultúrneho dedičstva. Reštriktívne opatrenia sú namierené tiež voči predstaviteľom médií, propagandistom a ďalším s väzbami na dezinformácie, členov súdnictva, separatistických predstaviteľov a dve banky, ktoré fungujú na anektovaných územiach.Rada tiež schválila zaradenie Nadácie na podporu a ochranu práv krajanov žijúcich v zahraničí, ktorá zohráva dôležitú podpornú úlohu pri realizácii cieľov zahraničnej politiky ruskej vlády, a jej výkonného riaditeľa na sankčný zoznam. Reštriktívne opatrenia EÚ v súvislosti s činnosťami, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny, sa teraz vzťahujú celkovo na takmer 1 800 jednotlivcov a subjektov. Všetkých sa týka zmrazenie majetku, zákaz sprístupňovania finančných zdrojov a cestovný zákaz.