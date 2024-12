Odsúdený člen drogového gangu žiada o obnovu konania, v kauze prípravy vraždy Maroša Žilinku bol svedkom

Zabezpečoval kradnuté auto

Výpoveď zopakoval aj v apríli 2023

9.12.2024 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 18. decembra verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania v prípade odsúdeného Iľju Weissa . Ten je právoplatne odsúdený na deväť rokov väzenia za členstvo v sereďskom drogovom gangu Weiss zároveň vypovedal ako svedok v procese týkajúcom sa údajnej prípravy vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku v čase, keď bol ešte prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Podľa orgánov činných v trestnom konaní Weiss pre obžalovaného Darka D. zabezpečoval kradnuté auto, ktoré malo byť použité práve pri vražde Žilinku. Svedok na súde v júni 2022 potvrdil stretnutia s obžalovaným. "Malo to byť rýchle auto bez dokladov, na ktorom sa dá voľačo spáchať a potom sa dá zlikvidovať," povedal Weiss.Darko D. mu však podľa jeho slov nekonkretizoval, na čo má byť auto použité, pričom on sám si myslel, že pôjde o prepad alebo lúpež. Obžalovaný ale podľa svedka povedal, že potom bude "veľké dusno". Weiss doplnil, že Darko D. mu nakoniec neposkytol za auto sľúbené peniaze, preto ho nezabezpečil.Svoju výpoveď Weiss zopakoval aj v apríli 2023. Darko D., ktorého súd napokon oslobodil, ju komentoval slovami, že "tento človek si vymyslel celý príbeh o mne".Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak "vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.