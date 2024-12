Prvé rušne za legendárne Gorily mieria do prevádzky

9.12.2024 (SITA.sk) - Vectrony ZSSK s novým dizajnom dopĺňajú flotilu národného dopravcu.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok 6. decembra na tlačovej konferencii v Rušňovom depe Bratislava hlavné verejnosti. Do konca roka bude ZSSK prevádzkovať až päť takýchto moderných rušňov, čím opäť potvrdzuje svoju ambíciu držať krok s najmodernejšími štandardmi európskej železničnej dopravy. Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru právnych služieb ZSSK, Martin Bahurinský a člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky, Karol Henzély."V Rušňovom depe Bratislava hlavné sa stretávame krátko po tom, ako sme sa tu lúčili rušňami radu 350, takzvanými Gorilami. Tieto vozidlá boli dlhodobo spoľahlivé, no dnes už nedokážu konkurovať moderným technológiám v európskom priestore. Preto sme veľmi radi, že nové Vectrony vítame práve tam, kde postupne končí kapitola týchto mimoriadne obľúbených vozidiel. Modernizácia nášho vozového parku je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a efektívnej dopravy pre našich cestujúcich. Nové rušne nám umožnia nielen splniť naše záväzky, ale aj držať krok s najlepšími európskymi železničnými dopravcami, pokiaľ ide o kvalitu a vysoké štandardy prevádzkovej spoľahlivosti," uviedol Peter Helexa.Moderné rušne Siemens Vectron sú vybavené systémom ETCS Level 2, ktorý je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku na modernizovaných tratiach v celej Európe. Ich interoperabilita umožňuje prevádzku v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Vectrony, s maximálnou rýchlosťou 200 km/h, sú navrhnuté tak, aby prispeli k výraznému zlepšeniu kvality prepravy.Prenájom nových rušňov typu Vectron prinesie zásadné zlepšenia pre cestujúcich aj zamestnancov. Nové rušne pomôžu eliminovať meškania a zlepšiť spoľahlivosť vlakových spojení, čo je pre cestujúcich prioritné. Tieto rušne ponúkajú lepšie pracovné podmienky pre rušňovodičov, znižujú emisie a spotrebu energie, a prispievajú k ekologickej udržateľnosti.Vizuál nových rušňov bude odkazovať na náborovú kampaň ZSSK "Držíme Slovensko v pohybe" , ktorá propaguje kariéru v železničnej doprave. Kampaň sa zameriava na prilákanie nových talentov vrátane rušňovodičov, mechanikov, elektromechanikov, zámočníkov a vlakvedúcich. Táto iniciatíva je kriticky dôležitá pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky vlakov, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie slovenskej železničnej infraštruktúry.Nový dizajn rušňov Železničnej spoločnosti Slovensko je jednoduchým znázornením dynamiky a pohybu. Ako spoločnosť veríme, že osobná železničná doprava významne pomáha držať Slovensko v pohybe. Je praktickým a ekologickým spôsobom cestovania, ktorým denne využíva viac ako 200 000 ľudí. Práve tento každodenný pohyb cestujúcich je motívom a hlavnou inšpiráciou vytvoreného polepu.Využitie sloganu spoločnosti "Držíme Slovensko v pohybe" zdôrazňujeme našu kľúčovú úlohu pri spájaní Slovenska a zabezpečovaní mobility obyvateľstva. Jednoduché, dynamické línie použité na červenom podklade, typickom pre naše vlaky, symbolizujú plynulosť, spoľahlivosť a rýchlosť – dôležité atribúty železničnej dopravy.Našim sloganom vyjadrujeme úctu a podčiarkujeme dôležitosť práce našich kolegov, ktorí denne zabezpečujú mobilitu krajiny. Veríme, že aj takýmto spôsobom vyzveme ďalších kandidátov a kandidátky, aby sa pridali k nášmu dynamickému tímu a stali sa súčasťou Železničnej spoločnosti Slovensko.Všetkých 15 rušňov Vectron, ktoré sú súčasťou aktuálneho obstarávania, plánuje ZSSK postupne nasadzovať do prevádzky do konca roka 2026. Tento krok je súčasťou dlhodobej stratégie modernizácie vozového parku, ktorú sprevádza aj postupné vyraďovanie zastaraných strojov, čím sa zabezpečí, že slovenská osobná železničná doprava bude nielen rýchlejšia a spoľahlivejšia, ale aj ekologickejšia a efektívnejšia. ZSSK sa zaväzuje pokračovať v modernizácii svojho vozového parku, čo zabezpečí dlhodobú spokojnosť cestujúcich a zvýši atraktivitu cestovania vlakom na Slovensku aj v zahraničí.Dominik DrevickýInformačný servis