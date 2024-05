Odsúdený člen skupiny sýkorovcov podal dovolanie, rozhodovať o ňom bude Najvyšší súd

13.5.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na 23. mája verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o dovolaní Richarda Šulku právoplatne odsúdeného na 25 rokov väzenia. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Odvolací senát v jeho prípade ešte v roku 2014 potvrdil vinu členstva v zločineckej skupine sýkorovcov ako aj z prípravy vraždy iného člena skupiny Martina H.Spolu so Šulkom boli vtedy na 25 rokov väzenia odsúdení aj Ladislav Bališ , prezývaný Dlhý Laco a tiež Viliam Rafael prezývaný Čierny Vilko. Ďalší štyria odsúdení dostali nižšie tresty.Podľa Trestného poriadku môže právoplatne odsúdená osoba podať dovolanie napríklad v prípadoch, keď vo veci rozhodol nepríslušný súd, súd rozhodol v nezákonnom zložení alebo bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu.Takisto to platí pre prípady, keď je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch, ktoré neboli vykonané zákonným spôsobom alebo bol odsúdenému uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby.