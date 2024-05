Izrael postupuje hlbšie do Rafahu a devastuje už zničený sever územia, kde sa preskupili niektorí militanti z Hamasu

13.5.2024 (SITA.sk) - Exodus Palestínčanov z posledného útočiska v Pásme Gazy sa v nedeľu zrýchlil. Deje sa tak v čase, keď sa izraelské sily natlačili hlbšie do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izrael zaútočil aj na zdevastovaný sever územia, kde sa preskupili niektorí militanti z Hamasu. O týchto oblastiach pritom izraelská armáda tvrdila, že ich „vyčistila“ pred niekoľkými mesiacmi.Rafah je považovaný za poslednú baštu Hamasu. Asi 300-tisíc z viac ako milióna civilistov, ktorí sa tam ukrývali, utieklo z mesta po evakuačnom príkaze z Izraela, ktorý tvrdí, že musí vykonať inváziu, aby zničil Hamas a oslobodil množstvo rukojemníkov zajatých militantmi pri útoku na Izrael zo 7. októbra minulého roka, ktorý rozpútal vojnu.Susedný Egypt vyjadril dosiaľ svoju najsilnejšiu námietku voči ofenzíve v Rafahu a uviedol, že má v úmysle formálne sa pripojiť k prípadu Juhoafrickej republiky na Medzinárodnom súdnom dvore , podľa ktorého Izrael pácha genocídu v Pásme Gazy. Izrael tieto obvinenia odmieta. Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí sa cituje „zhoršujúca sa závažnosť a rozsah izraelských útokov proti palestínskym civilistom“.Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo vyhlásení uviedol, že nechápe, ako by sa dala rozsiahla invázia do Rafahu zosúladiť s medzinárodným humanitárnym právom. Postup Izraelčanov opätovne skritizoval aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken