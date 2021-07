Odsúdený exriaditeľ SAD Prešov Kičura prišiel o poslanecký mandát, nahradí ho Baloga

Mandát mu zanikol odsúdením

Kandidoval za Smer-SD

Baloga zloží sľub na najbližšom zastupiteľstve

Sudca schválil dohodu o vine a treste

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Schválením dohody o vine a treste v prípade nepriamej korupcie bývalému generálnemu riaditeľovi Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Prešov Jozefovi Kičurovi zanikol jeho mandát poslanca Prešovského samosprávneho kraja (PSK) V poslaneckej lavici krajského zastupiteľstva ho nahradí Ján Baloga ako prvý náhradník vo volebnom obvode Prešov, v ktorom kandidoval odsúdený poslanec. Nastúpenie náhradníka vyhlásil v stredu 21. júla predseda PSK Milan Majerský . Poslanecký sľub zloží Baloga na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva v závere augusta.Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , mandát poslanca zo zákona o samospráve vyšších územných celkov zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený.Náhradníkom sa pritom stáva kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda samosprávneho kraja do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli.Jozef Kičura kandidoval za stranu Smer-SD . Post v krajskom zastupiteľstve zastával v troch volebných obdobiach. Prvýkrát bol za poslanca vo volebnom obvode Prešov zvolený vo voľbách 14. novembra 2009. Zákonom predpísaný sľub zložil 21. decembra 2009.V ostatných voľbách v roku 2017 získal poslanecký mandát ako posledný 13. zvolený vo svojom volebnom obvode so ziskom 6 569 hlasov. Kičura po odchode poslancov novovzniknutej strany Hlas-SD ostal v aktuálnom zastupiteľstve spolu s ďalšími tromi bývalými poslancami klubu Smer-SD nezaradeným poslancom.Ako dodala Jeleňová, zo zápisnice volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017 vyplýva, že náhradníkom vo volebnom obvode Prešov je Ján Baloga. Kandidát koalície KDH, OĽANO, NOVA a SaS získal vo voľbách o 11 hlasov menej ako Kičura.„Náhradník zloží na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 30. augusta zákonom stanovený sľub a zároveň mu bude odovzdané osvedčenie o zvolení za poslanca,“ dodala Jeleňová. Najsilnejší poslanecký klub KDH, OĽANO, NOVA a SaS sa tak rozšíri na 25 členov.Samosudca Špecializovaného trestného súdu vo štvrtok 15. júla schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a Jozefom Kičurom, ktorý je vinný z toho, že cez sprostredkovateľa ako štatutár SAD Prešov sľúbil úplatok.Spáchal tak prečin nepriamej korupcie. Úplatok vo výške 100-tisíc eur mal podľa medializovaných informácií súvisieť so zámerom sprivatizovať menšinový podiel v prešovskej SAD. Po obvinení sa Kičura vzdal funkcie riaditeľa.Súd obvineného odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 30 mesiacov. Súd zároveň schválil peňažný trest 25-tisíc eur, pričom v prípade jeho neuhradenia určil náhradný trest odňatia slobody na 12 mesiacov. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa proti nemu odvolať.