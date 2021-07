Šéf inšpekcie Scholtz dočasne odstavil vedúcu tímu, ktorá vyšetruje NAKA

Zahájená bola kontrola

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (ÚIS) Peter Scholtz pozastavil činnosť vedúcej tímu ÚIS, ktorý sa zaoberá údajným manipulovaním vyšetrovania medializovaných káuz . Informovala o tom hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová Dôvodom podľa nej je, že šéf inšpekcie prijal v uplynulých dňoch niekoľko podaní, ktoré sú, v prípade, ak by sa potvrdili, spôsobilé zásadným spôsobom spochybniť nestrannosť, objektivitu a taktickú správnosť postupov vedenia predmetného tímu ÚIS. Ten podľa medializovaných informácií vedie Diana Santusová.Scholtz podľa Túrosovej na základe podnetov vykonal so šéfkou tímu personálny pohovor a zároveň bola zahájená kontrola a zabezpečené ďalšie podporné materiály.„Napriek enormnej snahe sa doposiaľ využitými prostriedkami nepodarilo jednoznačne vyvrátiť všetky pochybnosti. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS sa preto v zmysle platných interných predpisov rozhodol požiadať o vyšetrenie vedúcej tímu na polygrafe," uviedla hovorkyňa. Pochybnosti o objektivite a nestrannosti vykonávaných úkonov tímom ÚIS však podľa nej neustále pribúdali.„Dočasne poverený riaditeľ ÚIS preto považuje za nevyhnutné svojím rozhodnutím pozastaviť činnosť vedúcej tímu ÚIS v uvedenom tíme do času, kým sa jednoznačne nepotvrdí alebo nevyvráti opodstatnenosť vzniknutých pochybností. Týmito opatreniami nie je žiadnym spôsobom spochybňovaná zákonnosť doteraz vykonávaných trestno-procesných úkonov tímu, ktorej garantom sú orgány prokuratúry," povedala Túrosová.Úrad inšpekčnej služby musí byť podľa ministerstva vnútra absolútnou garanciou a autoritou pri dohľade nad zákonnosťou postupov príslušníkov Policajného zboru.„Akékoľvek spochybňovanie práce inšpekcie je absolútne neprípustné, preto bolo nevyhnutné a potrebné prijať všetky uvedené opatrenia. Dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby sa chce usilovať o prinavrátenie dôveryhodnosti ÚIS, rovnako ako chrániť príslušníkov ÚIS pred dezinformáciami a pokusmi o diskreditáciu," zdôraznila Túrosová.Dodala, že činnosť špecializovaného tímu nie je pozastavená a prebiehajúce trestno-procesné úkony budú naďalej vykonávané v zmysle stanovených plánov vyšetrovania, čo bude garantovať dočasne poverený vedúci tímu.Policajná inšpekcia obvinila v utorok 20. júla Csabu D. , ktorého aj zadržali, a Mateja Z. Petra P. pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenie spravodlivosti. Všetci traja vypovedajú v kauzách, ktoré vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA) V prípade Csabu D. už na Okresný súd Bratislava III podali návrh na vzatie do väzby, po Matejovi Z.a Petrovi P. vyhlásili pátranie. Zároveň podľa medializovaných informácií policajti pod velením inšpekcie vykonali prehliadku auta operatívcov NAKA, ktorí boli na ceste na Úrad špeciálnej prokuratúry. NAKA pre to podala trestné oznámenie.