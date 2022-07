Odsúdený František Dora putoval do väzenia, ráno si exstarostu v jeho dome vyzdvihla NAKA (video)

Nechal zabiť dvoch ľudí

Jedna ruka s mafiou

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Odsúdeného starostu obce Dolný Chotár v okrese Galanta Františka Doru st. polícia zadržala a dopravila do výkonu trestu odňatia slobody.Informuje o tom Policajný zbor SR na sociálnej sieti. Najvyšší súd SR potvrdil v pondelok (11. júla) Dorovi. Súčasťou trestu je aj„Policajti odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s policajtmi Útvaru osobitného určenia vykonali zadržanie Františka Doru staršieho a zabezpečili jeho dodanie do výkonu trestu odňatia slobody do určeného ústavu na výkon trestu odňatia slobody," uviedla polícia.Prokuratúra pripisovala starostovi Dolného Chotára Františkovi Dorovi okrem činnosti pre juhoslovenskú zločineckú skupinu sátorovcov aj objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané.Konkrétne si podľa obžaloby objednal vraždy Imreho Czakóa, Vojtecha Rampáka a Jozefa Kertésza. V poslednom prípade nebola vražda vykonaná pre smrť Ľudovíta (Lajosa) Sátora.Súdy Doru v prípade všetkých týchto skutkov uznali za vinného. Podľa odsudzujúceho rozsudku takisto napríklad ukrýval Sátora, keď ho hľadala polícia, alebo poskytol pozemky pre zločineckú skupinu, aby si na nich postavila sídlo.Ako starosta obce Dolný Chotár tiež zabezpečil pre spoločnosti ovládané skupinou napríklad zákazky na výstavbu bytov.Dora bol pôvodne od svojho zadržania v roku 2019 väzobne stíhaný. Najvyšší súd ho však v marci tohto roku napriek jeho neprávoplatnému odsúdeniu na 25 rokov väzenia prepustil z väzby s monitorovacím náramkom.Dôvodom malo byť oneskorené zaslanie jeho sťažnosti proti neprepusteniu z väzby zo Špecializovaného trestného súdu na NS SR.