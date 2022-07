V Tokiu sa poslednýkrát rozlúčili so Šinzo Abem, úctu mu prišlo vzdať aj množstvo ľudí (video)

V uliciach sa zišli stovky ľudí

Páchateľ sa k činu priznal

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - V japonskom Tokiu sa uskutočnil pohreb bývalého premiéra Šinza Abeho , ktorého v piatok zabil atentátnik. Pohrebný obrad, ktorý v chráme Zodžodži usporiadala jeho vdova Akie Abe, bol súkromný a zúčastnili sa na ňom príbuzní politika, jeho blízki a zahraniční predstavitelia.S niekdajším lídrom sa prišla rozlúčiť aj verejnosť a pri chráme sa zhromaždili davy ľudí. Informuje o tom televízia CNN s odvolaním sa na japonského verejnoprávneho vysielateľa NHK.Davy ľudí sa zhromaždili aj na uliciach, ktorými po obrade prechádzala smútočná procesia. Tá smerovala do pohrebnej siene Kirigaja, kde sa uskutoční Abeho kremácia.Stovky ľudí v utorok prišli vyjadriť poctu zosnulému premiérovi aj v meste Nara, kde Abe prišiel o život. Abeho v piatok útočník postrelil na predvolebnom zhromaždení.Expremiéra previezli do nemocnice, ale zomrel na stratu krvi. Páchateľa polícia zadržala na mieste činu a on sa k zastreleniu politika priznal.