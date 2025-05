Odsúdený Piťo je za mrežami už 13 rokov, po obnovení konania čaká na nový výmer trestu

Svoje činy oľutoval

Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako "piťovci" vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014. Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku. Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Neskôr sa mu trest v rámci dohody o vine a treste za ďalšie skutky navýšil na 23 rokov väzenia.





16.5.2025 (SITA.sk) - Odsúdený šéf zločineckej skupiny piťovci Juraj Ondrejčák je za mrežami už 13 rokov. Pripomenul to v piatok v rámci svojej výpovede pred senátom Špecializovaného trestného sudu v Pezinku. Súd totiž rozhoduje o uložení nových trestov pre Piťa a ďalšieho člena skupiny Miroslava Abraháma.Obaja totiž uspeli s návrhmi na obnovu konania , čoho dôsledkom bolo zrušenie pôvodne uložených trestov, v prípade Ondrejčáka v dvoch rôznych trestných veciach. Rozhodnutia o vine oboch však ostali v platnosti. Odsúdený Abrahám sa z piatkového pojednávania ospravedlnil."Predstupujem pred Vás po 13 rokoch odsedených s pokorou," povedal Ondrejčák senátu. Ako doplnil, v súvislosti s niektorými trestnými činmi uzavrel aj dohodu o vine a treste, pričom svoje činy oľutoval. "Síce trest je zrušený, ale vinu si uvedomujem," vyhlásil.Počas výkonu trestu Piťo mimo iného šil topánky alebo pracoval ako skladník. Ako tiež povedal, komunikuje aj so svojou rodinou. Kritizoval však obmedzenia návštev vo výkone trestu. "Kontakt s okolitým svetom je priam odrezaný," skonštatoval s tým, že zámerom je spretŕhanie rodinných väzieb. Piťo doplnil, že vo väzení športuje, číta a rozvíja sám seba.Pokiaľ ide o Juraja Ondrejčáka, známeho aj ako Piťo, ŠTS už v októbri 2024 rozhodol o povolení obnovy konania v časti o uložení trestu prepadnutia majetku. Prokurátor aj obhajca odsúdeného, ktorý žiadal zrušenie celého súhrnného trestu, podali proti rozhodnutiu sťažnosť. Najvyšší súd SR následne sťažnosti vyhovel a zrušil súhrnný trest 23 rokov väzenia, ktorý Piťovi uložil v roku 2021 ŠTS v rámci schválenia dohody o vine a treste.V druhom konaní mu súdy zrušili aj pôvodne uložený trest 16 rokov väzenia. Piťa pôvodne odsúdili za šéfovanie zločineckej skupine, neskôr uzavrel dohodu o vine a treste vo veci vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov Jána Takáča z roku 2003, vraždy Ľuboslava Velka, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokusu o vraždu Tibora Füleho z roku 2004. Za vinu mu boli kladené tiež hrubý nátlak a nedovolené ozbrojovanie. Vzhľadom na zrušenie trestov je momentálne Ondrejčák väzobne stíhaný.V prípade Miroslava Abraháma v decembri 2024 rozhodol najvyšší súd o zrušení celého jeho súhrnného trestu a zároveň o jeho vzatí do väzby. ŠTS ešte predtým totiž vyhovel návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, ale len pokiaľ ide o trest prepadnutia majetku, voči čomu Abrahám podal sťažnosť.Abrahámovi, prezývanému Floxňa, ešte v roku 2014 Najvyšší súd SR znížil trest z pôvodných 23 rokov na 21 rokov väzenia. Ešte predtým ho ŠTS uznal za vinného z členstva v zločineckej skupine a z drogovej trestnej činnosti, za čo mu uložil aj trest prepadnutia majetku. Neskôr, v roku 2017, priznal vinu aj v kauze podvodných hypoték, ktoré boli vyplácané na takzvané biele kone.