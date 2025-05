Slovenskí župani varujú pred škrtmi v eurofondoch. V Bruseli žiadali zachovanie podpory pre regióny

Dôležitosť priameho dialógu s Bruselom

Uznesenie na ochranu záujmov regiónov

16.5.2025 (SITA.sk) - V stredu 14. mája sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie predsedov samosprávnych krajov s výkonným podpredsedom Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom. Stretnutie, ktorého sa zúčastnili župani BSK Juraj Droba , TTSK Jozef Viskupič , KSK Rastislav Trnka a BBSK Ondrej Lunter , iniciovala europoslankyňa a podpredsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj Župani informovali podpredsedu Fitta o spoločnej pozícii starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov ( SK8 ZMOS ), v ktorej žiadajú zachovanie európskych kohéznych fondov pre obce, mestá a regióny. Upozornili aj na riziká spojené s revíziou aktuálneho programového obdobia. Podľa nich hrozí, že by mohlo dôjsť k presunu časti finančných prostriedkov pôvodne určených pre regióny, čo by mohlo ohroziť financovanie už pripravovaných projektov v území.„Priamy dialóg medzi Európskou komisiou a regiónmi považujem za kľúčový predpoklad pre úspešnú implementáciu eurofondov. Výkonnému podpredsedovi Fittovi sme predstavili naše priority, stav implementácie a to, kde vidíme riziká pre dlhodobo pripravované projekty v regiónoch“, priblížil predseda BSK Juraj Droba, ktorý je zároveň predsedom slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov.Súbežne so stretnutím s podpredsedom Fittom sa v dňoch 14. – 15. mája uskutočnilo plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov. Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová . Diskusie boli zamerané na budúcnosť rozpočtu EÚ, akčný plán pre cenovo dostupné bývanie či metropolitné regióny.Prijaté bolo aj uznesenie Európskeho výboru regiónov o strednodobom preskúmaní politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorého bol schválený aj návrh predsedu BSK Juraja Drobu. Ten vyzval, aby zdroje určené pre regióny nemohli byť presunuté na iné priority bez súhlasu dotknutých samospráv.„Ak má budúci rozpočet efektívne reagovať na súčasné výzvy, musí byť nielen flexibilnejší a menej zaťažený byrokraciou, ale aj lepšie prispôsobený meniacim sa potrebám, vrátane podpory konkurencieschopnosti a odolnosti. Kľúčom k úspechu je silnejšia úloha regiónov a miest, ktorým musíme zabezpečiť jednoduchší prístup k európskym fondom. Integrované územné investície sú jednou z ciest ako tento potenciál naplno využiť,“ uviedol Droba, ktorý vystúpil v diskusii o budúcom rozpočte EÚ.