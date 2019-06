Odsúdili Francúza na päť rokov za megalúpež diamantov v Bruseli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. júna (TASR) - Na päť rokov odsúdili vo štvrtok Francúza usvedčeného zo spoluviny na megalúpeži diamantov, ku ktorej došlo v roku 2013 na medzinárodnom letisku v Bruseli. Informovala o tom agentúra AFP.Odsúdený Marc Bertoldi sa po vynesení rozsudku s úsmevom poďakoval belgickému sudcovi, ktorý mu súčasne udelil pokutu 6000 eur. Na podanie odvolania má mesačnú lehotu.Profesionálne a bleskovo vykonaná lúpež diamantov a drahokamov v hodnote 37 miliónov eur sa stala 18. februára 2013. Skupina maskovaných páchateľov ozbrojených automatickými zbraňami ju uskutočnila v priebehu necelých šiestich minút, pričom nepadol jediný výstrel a nikto nebol zranený. Podľa agentúry AFP išlo o jednu z najväčších lúpeží diamantov v dejinách.Marc Bertoldi bol v médiách označovaný za strojcu celej akcie. On sám vraj účasť na megalúpeži popieral a priznal len to, že sa k nemu dostali niektoré z ukradnutých diamantov.Predsedajúci sudca však na základe predložených dôkazov dospel k záveru, že Francúz zohral pri zorganizovaní lúpeže "nenahraditeľnú" úlohu, hoci sa na niektorých súvisiacich trestných činoch osobne nezúčastnil.Páchatelia 18. februára 2013 dorazili na dvoch autách so zapnutými policajnými húkačkami k lietadlu spoločnosti Swiss Air, ktoré malo odletieť do švajčiarskeho Zürichu. Do lietadla nachádzajúceho sa na dráhe na bruselskom letisku Zaventem práve vtedy nakladali drahokamy z bezpečnostnej dodávky. Ozbrojencom sa bleskovo podarilo dostať pod kontrolu lietadlo, jeho posádku aj cestujúcich a odcudziť asi 120 schránok s diamantmi, väčšina z ktorých sa nikdy nenašla.Počas rozsiahlych koordinovaných policajných operácií v Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku bolo následne zadržaných viac ako 30 podozrivých. Osemnástich z nich, ktorí sa dostali pred belgický súd, však vlani v máji oslobodili pre nedostatok dôkazov.