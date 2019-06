Zomrel herec Max Wright, známy ako Willie Tanner zo seriálu Alf

George Edward Maxwell Wright

... sa narodil 2. augusta 1943 v Detroite. Okrem Alfa sa predstavil napríklad v seriáloch Buffalo Bill (1983 - 1984), Misfits of Science (1985 - 1986) či The Norm Show (1999 - 2001) a ukázal sa aj vo dvoch epizódach sitkomu Priatelia (1994 - 2004).



Zahral si aj vo filmoch ako All That Jazz (1979), Simon (1980), Červení (1981), Podraz II (1983), Strach z lásky (1986), Soul Man (1986), Muž tieňa (1994), Sen noci svätojánskej (1999) ši Sneh padá na cédre (1999). Wright bol tiež divadelným hercom, pričom pôsobil aj na Broadwayi.



Za stvárnenie Pavla Lebedeva v hre Ivanov od Antona Čechova ho v roku 1998 nominovali na cenu Tony.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 75 rokov zomrel americký herec Max Wright, ktorý sa preslávil najmä ako Willie Tanner - otec rodiny Tannerovcov z obľúbeného sitkomu Alf (1986 - 1990).Informuje o tom magazín The Hollywood Reporter, ktorému to bez bližších podrobností potvrdil jeho syn Ben. Portál TMZ uviedol, že Wright skonal v stredu vo svojom dome v kalifornskom Hermosa Beach.