Odsúdili imáma, ktorý počas kázne vyzýval na zavraždenie židov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 24. júla (TASR) - Dánska prokuratúra obvinila v utorok moslimského imáma z podnecovania k vražde židov.Kontroverzné slová povedal vlani v marci počas kázne v mešite v kodanskej štvrti Nörrebro, píše agentúra DPA. Imám svoju kázeň tiež zverejnil v príspevku na sociálnej sieti Facebook a na platforme zdieľania videí YouTube, uvádza sa v stanovisku prokuratúry.Imám síce citoval úryvok z Koránu, ale počas kázne tiež zazneli aj jeho vlastné tvrdenia, ktorými vyzýval na vraždu členov židovskej komunity.Podľa zástupkyne štátneho prokurátora Evy Rönneovejčo je podľa nej dôvodom na to, aby ich posúdil súd.Prokuratúra uviedla, že kým citovanie Koránu či Biblie je legálne, podnecovanie k zabitiu istej skupiny ľudí je protizákonné. Ide o prvý prípad, keď prokuratúra vzniesla obvinenia za porušenie zákona z januára roku 2017, ktorý zakazuje kazateľom šíriť nenávistné prejavy voči občanom Dánska.Imámovi v prípade odsúdenia za trestný čin podnecovania k vražde hrozí pokuta alebo až trojročný trest väzenia. Imám bol tiež obvinený zo šírenia nenávistného prejavu a rasizmu. Za to mu hrozí pokuta alebo väzenie až do dvoch rokov, uvádza sa vo vyhlásení obžaloby.Tento krok prokuratúry uvítal aj vedúci židovskej komunity v Dánsku Dan Rosenberg Asmussen. Pre miestnu televíznu stanicu TV2 v súvislosti s vyjadreniami imáma uviedol, že šlotvrdenia.