Tajfún Son Tinh pripravil vo Vietname o život najmenej 29 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 24. júla (TASR) - Po príchode tajfúnu Son Tinh do severného a stredného Vietnamu evidujú tamojšie úrady v utorok v dôsledku prudkých lejakov a záplav najmenej 29 mŕtvych, desať osôb je nezvestných. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra DPA.Tajfún po príchode na pevninu oslabol na tropickú búrku a smeroval na Laos. Útvar však zmenil svoj smer a znova udrel do oblastí severného a stredného Vietnamu.Búrka zasiahla pobrežné oblasti severného Vietnamu minulý štvrtok a priniesla so sebou intenzívny dážď, ktorý pokračoval aj v ďalších dňoch.Desať obetí zaznamenali v provincii Yen Bai, kde sa v dôsledku záplav utopilo 14 ľudí a traja sú nezvestní. Prudké prívalové dažde a záplavy postihli aj vietnamskú metropolu Hanoj.Zničených alebo poškodených bolo vyše 5000 domov a 82.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy a uhynulo 17.000 kusov dobytka.Meteorológovia predpovedajú v noci na stredu príchod tlakovej níže z Číny, v dôsledku ktorej by malo znova intenzívne pršať.