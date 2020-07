Odsúdili mnícha, ktorý šíril dezinformácie o koronavíruse a Putina nazval zradcom vlasti

Nasledovníkov vyzval, aby neposlúchali nariadenie

Patriarchu nazval kacírom

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský súd potrestal pokutou mnícha - popierača koronavírusu za to, že odmietal vládne nariadenia a šíril falošné informácie o pandémii. Súd na Urale v utorok rozhodol, že otec Sergej musí zaplatiť pokutu vo výške 90-tisíc rubľov (1 113 eur).Šesťdesiatpäťročný mních sa dostal do centra celonárodnej pozornosti, keď vyzval svojich nasledovníkov, aby neposlúchali vedenie cirkvi a ignorovali zatvorenie kostolov počas pandémie.Panel ruskej pravoslávnej cirkvi v Jekaterinburgu v piatok rozhodol, že za porušenie cirkevných pravidiel zbaví otca Sergeja kňazstva.Ten vynesený verdikt odmietol a vyzval svojich stúpencov, aby ho prišli brániť do ženského kláštora v meste Sredneuralsk, kde sa od minulého mesiaca skrýva.V piatkovom videu určenom svojim podporovateľom označil otec Sergej prezidenta Vladimira Putina za “zradcu vlasti", ktorý slúži satanistickej "svetovláde” a patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilla a ďalších významných duchovných nazval "kacírmi”, ktorých treba "zvrhnúť".Keď pandémia zasiahla Rusko, otec Sergej vyhlásil, že koronavírus neexistuje. Vakcíny vyvíjané proti ochoreniu COVID-19 nazval zas súčasťou globálneho sprisahania, ktorého cieľom je ovládať masy prostredníctvom čipov. Veriacich navyše vyzval, aby nerešpektovali príkaz týkajúci sa zatvorenia kostolov, ktorý bol v platnosti od 13. apríla do začiatku júna.Hovorca prezidenta Putina Dmitrij Peskov v tejto súvislosti uviedol, že Kremeľ vývoj udalostí okolo buričského mnícha nesleduje.