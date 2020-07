Boris Kollár čelí v parlamente odvolávaniu, návrh podal sám a hlasuje sa tajne (naživo)

Hrozí odchod Sme rodina z koalície

Kollára vyzvali v súvislosti s jeho kauzou diplomovej práce na odstúpenie z funkcie šéfa parlamentu aj jeho koaliční partneri, strany Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS).

Ako v utorok v parlamente pre médiá uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský, ak poslanci parlamentu Kollárovi nevyslovia dôveru, hnutie Sme rodina odíde z vládnej koalície. Za odvolanie z funkcie šéfa parlamentu musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda minimálne 76. Hlasovať sa bude tajne.

Do rozpravy sa písomne prihlásil iba jeden poslanec, a to Richard Raši. Po jeho vystúpení sa ešte traja poslanci do rozpravy prihlásili ústne.

Naživo: Rokovanie parlamentu

Fico hovorí o cirkuse a hanbe

Opozičný Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa na schôdzi o odvolávaní Kollára nezúčastňuje. Proces Kollárovho odvolávania označil šéf strany Robert Fico za „neuveriteľný cirkus a hanbu“. Pri hlasovaní o jeho odvolávaní majú poslanci strany podľa Fica voľnú ruku.

„Odvolávanie predsedu Národnej rady SR je mimoriadne vážny ústavný akt. To, čo však vidíme v pléne, je neuveriteľný cirkus a hanba. Nie je možné, aby v normálnom štáte, ktorý je súčasťou Európskej únie, sa krízy vládnej koalície riešili tak, že predseda parlamentu sám na seba podá návrh na odvolanie z funkcie,“ uviedol Fico.

Strana Smer-SD sa preto v tejto súvislosti na „tomto cirkuse“ podľa jeho slov nebude zúčastňovať.

Sulíkovci z koalície neodídu

Poslanec Alojz Baránik (SaS) agentúre SITA povedal, že keď Kollár navrhne svoje odvolanie, „budeme všetko robiť tak, aby to bolo v súlade s tým, čo povedal Richard Sulík, že SaS z koalície za žiadnych okolností neodíde“. Dodal, že SaS nechce spôsobiť rozpad koalície.

Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) povedal, že na poslaneckom klube si jeho členovia povedali, že nevidia dôvod, aby pomáhali Borisovi Kollárovi sa očistiť a zbaviť sa jeho problému. Podľa Miroslava Kollára poslanci Za ľudí zrejme nepodporia, aby sa zaradil do programu schôdze bod o odvolaní Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu.

„Ak sa nájde väčšina pre zaradenie tohto bodu do programu, tak si myslím, že každý poslanec klubu sa bude správať autonómne a slobodne,“ ozrejmil. Miroslav Kollár neverí tomu, že by Sme rodina odišla z koalície, keby bol Boris Kollár odvolaný z pozície šéfa parlamentu.

„Nikto nespochybňuje, že tento post patrí Sme rodina. Len si myslíme, že by mala byť vyvodená politická zodpovednosť, pokiaľ si máme udržať dôveru verejnosti, že naozaj to, čo chceme v krajine urobiť, aj myslíme vážne,“ dodal Miroslav Kollár.