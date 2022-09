Odvážna a výnimočná – to je Shero, najnovšia limitovaná kolekcia Answear.LAB

Kto je "Shero”?

Čo ukrýva táto kolekcia?

Answear.LAB pre ženy

Slovenské "Shero”

12.9.2022 (Webnoviny.sk) -Wonder Woman alebo Catwoman nie sú len fiktívne postavy zo sveta komiksov. Sú to prvé ikony feminizmu, vďaka ktorým začali ženské úlohy získavať na význame a nakoniec dominovať svetu, ktorému dovtedy vládli len mužskí hrdinovia. Boli vytvorené, aby ostatným ženám (a nielen im) poskytli inšpiráciu, odvahu a vzor. Hrdinky ako ony ukázali, ako brániť svoje hodnoty, ako dosahovať ciele, ako bojovať so zlom a ukázali, v čom je ich sila. Taká je aj "Shero” – žena superhrdinka, ktorej najväčšou prednosťou je jej vnútorná sila. Skrýva v sebe mnoho pocitov. Je citlivá, ale zároveň dokáže bojovať za svoje sny a realizuje ich za vlastných podmienok. Ruka v ruke bojuje za ciele a ideály spolu s ostatnými ženami, pretože verí v silu sesterstva a vzájomnej podpory.Kolekcia SHERO obsahuje najmodernejšie oblečenie tejto jesene. Zahŕňa vlnené kabáty, kožené trenčkoty, ramonesky a bombery. Oversize bundy s výraznými líniami alebo červený oblek, vďaka ktorému vystúpite do popredia. Hoci je odvodená od pánskeho šatníka, odkazuje predovšetkým na trend power suit charakteristický pre 80. roky - štylizácia úspešných žien až na zem. Šaty zvýrazňujúce siluetu s asymetrickým výstrihom, volánmi alebo výstrihmi zasa odkazujú na ženy, ktoré sa cítia sebavedomo vo vlastnom tele. Nechýbajú ani ležérne prvky vrátane tričiek s nápismi manifestujúcimi silu. Vzdušné, jemne drapované látky kontrastujú s charakteristickým tmavým denimom a prírodnou kožou, čím vytvárajú zaujímavý, rôznorodý mix. Ponuka Answear.LAB je v odtieňoch čiernej, sivej, bielej a béžovej farby so silnejším červeným akcentom. Čisté, výrazné, silné farby majú posilniť posolstvo kolekcie a odkazujú na všemocnosť ženy.Za kolekciou SHERO sa okrem univerzálneho, ženského posolstva skrýva aj niečo viac. Značka Answear.LAB sa vo svojich aktivitách neobmedzuje len na tvorbu módy, ale chce zákazníčky podporiť v živote podľa ich vlastných predstáv. Od začiatku svojej činnosti vytvára limitované kolekcie a zapája sa do iniciatív, ktoré prinášajú nielen skutočnú podporu ženám na celom svete. Príkladom takýchto aktivít je minuloročná kolekcia Girl Power, ktorej výťažok bol určený na podporu vzdelávania žien Karpatskou nadáciou. Značka tiež spustila podujatie "Som feministka”, ktorého cieľom je šíriť povedomie o Svetovom dni feminizmu a vzdelávať o úlohe rovnosti. "To všetko nám dáva inšpiráciu k ďalším aktivitám, napríklad k vytvoreniu zbierky o superhrdinkách. V Answear.LAB veríme, že každý z nás, bez ohľadu na pôvod, náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu, by mal mať šancu realizovať sa, plniť si svoje sny a žiť dôstojne. Chceme ženám ukázať, že majú silu, vďaka ktorej sa každý deň cítia výnimočné a všemocné," vysvetľuje Agnieszka Korsak, riaditeľka značky Answear.LABSlovenskými ambasádorkami kolekcie sa stali výrazné a silné ženy, ktoré sa neboja bojovať so životom a ísť si za svojimi snami. V oblečení z kolekcie SHERO tak uvidíme osobnú trénerku a vášnivú športovkyňuHúževnatú komičkužiariacu v doposiaľ čisto mužskom svete humoru. Internetovú dejepisárku, ktorá zariskovala a z pre mladých nepopulárnej témy urobila úspech sociálnych sietí. Mamu štvorčiatktorá otvorene rozpráva o úžasnej no niekedy veľmi náročnej úlohe matky. Módnu stylistku, poradkyňu a elegantnú maminuči krásnu a talentovanú cigánsku diablicu a opernú speváčkuInformačný servis