Ministerstvo financií nechcelo opakovane poskytnúť údaje o vyúčtovaní návštevy pápeža Františka, tvrdí Ethos

Ďalší smutný prípad

Šafárenie Prešovského kraja

Hospodárenie arcidiecéz

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie (OZ) Ethos trikrát požiadalo ministerstvo financií o vyúčtovanie návštevy pápeža Františka, ktorý zavítal na Slovensko v septembri minulého roku. Sekularistov z občianskeho združenia zaujímalo, koľko financií z daní občanov je možné pripísať prospešným aktivitám, ako napr. oprava ciest a koľko peňazí sa pripísalo katolíckej cirkvi.Sekularisti v tlačovej správe informujú, že ministerstvo ich žiadosť dvakrát zamietlo z dôvodu, že nedisponujú vyúčtovaním a tretíkrát tvrdilo, že nemajú oprávnenie poskytnúť údaje o vyúčtovaní. Ethos pripomína, že plánový rozpočet tejto návštevy bol 5,4 milióna eur, ale vyšplhal sa až na 7, 6 milióna eur.Predseda OZ Ethos Andrej Lúčny tvrdí, že „riaditeľ kancelárie ministerstva financií Igor Dušenka (OĽaNO) si asi myslí, že sme o podobné údaje štátne orgány ešte nikdy nežiadali a nikdy ich nedostali. Ide tu o ďalší smutný prípad, keď predstaviteľ štátu neváha porušiť zákon v mene svojej náboženskej viery". Lúčny tvrdí, že k žiadnej zmluve z verejného obstarávania sa nedá dopátrať, a to ani zo záznamov Úradu pre verejné obstarávanie. „Jediný zdroj dát, ku ktorému sme sa dostali, bola komunikácia ministerstva vnútra s poberateľmi dotácií, ku ktorých vyúčtovaniu ministerstvo vznášalo námietky. Išlo o bežnú komunikáciu žiadajúcu poopraviť nesprávne fakturované alebo nedostatočne zdokumentované či zdôvodnené výdavky, končiace akceptovaním zo strany ministerstva," povedal Lúčny. Ten tvrdí, že aj keď to nebola úplná štruktúra výdavkov, našli sa v nej nezrovnalosti, ktoré poukazujú na to, čo všetko sú ľudia ochotní spraviť pre vieru.Ethos upozorňuje, že Trnavský samosprávny kraj v rámci návštevy pápeža Františka opravil cesty v obci Čary v hodnote viac ako 115-tisíc eur a v meste Šaštín-Stráže v hodnote viac ako 84-tisíc eur. Ako pripomínajú, „pozoruhodnejšie je šafárenie Prešovského samosprávneho kraja. Ten v rámci dotácie 10-tisíc eur na propagáciu pastoračnej návštevy vyfakturovalo aj 30-tisíc kusov šálov v hodnote viac ako 50-tisíc eur. Okrem toho si nakúpili 20-tisíc fliaš minerálnej vody za viac ako 3 100 eur."Predseda združenia ďalej dodal, že Košický samosprávny kraj zas zabezpečil mobilné tribúny v hodnote 83-tisíc eur a Bratislava čerpala dotáciu takmer 50-tisíc eur na zabezpečenie vlajkovej výzdoby mesta, čistenie priestorov a zabezpečenie digitálnych tabúľ o dopravných uzávierkach. Podľa Lúčneho sa z takmer 50-tisícovej dotácie použilo skoro 25-tisíc eur na výškové práce v športovom klube IAMES a takmer 4 500 eur stál prenájom plošiny.„Ešte zaujímavejšie hospodárenie predviedli arcidiecézy. Tá košická prenajala priestory za viac ako 182-tisíc eur. Kým za našu bezpečnosť sa cirkev modlí, do svojej bezpečnosti investovali viac ako 5 300 eur za výstavbu lešenia pre ostreľovačov. Trávnatú plochu ihrísk pre 15-tisíc osôb si prenajali na osem dní za 48-tisíc eur," tvrdia v združení. Okrem toho upozorňujú aj na Gréckokatolícke arcibiskupstvo, ktoré čerpalo dotáciu takmer 730-tisíc eur na zabezpečenie liturgie pred Mestskou halou v Prešove.Občianske združenie Ethos zastupuje neveriacich a sekulárne zmýšľajúcich ľudí na Slovensku. Sú členom Európskej humanistickej federácie a asociatívnym členom medzinárodnej organizácie Humanists International. Na Slovenku pôsobia od roku 2013.