 24hod.sk    Gala

18. februára 2026

Odvážna zoznamovacia šou boduje u divákov, televízia odštartovala casting do novej série



Odvážna zoznamovacia šou s nahými telami boduje, diváci chcú nové diely. Informovala o tom TV JOJ, ktorá pre veľký záujem odštartovala casting do novej série Naked ...



na cz sk joj play 676x380 18.2.2026 (SITA.sk) - Odvážna zoznamovacia šou s nahými telami boduje, diváci chcú nové diely. Informovala o tom TV JOJ, ktorá pre veľký záujem odštartovala casting do novej série Naked Attraction Česko & Slovensko.


Šou patrí medzi najsledovanejšie formáty na JOJ play a už od samotného uvedenia vyvolala silné reakcie a diskusie. Priazeň si získala najmä pre svoju autentickosť a búrenie mýtov. Úspech relácie je podľa televízie dôkazom, že publikum má chuť na nekonvenčný obsah bez filtrov.

Autentickosť a odvaha


Naked Attraction je formátom, v ktorom si účastník vyberá partnera na rande podľa najpriamejšieho kritéria, ktorým je nahé telo. Divákov šou oslovila práve pre svoju otvorenosť - žiadne upravené fotografie ani štylizované profily, len realita, autentickosť a odvaha.

Diváci na sociálnych sieťach oceňujú najmä prirodzenosť účastníkov, humor a schopnosť šou otvárať témy tela, sebaprijatia a rozmanitosti bez zbytočného moralizovania. Mnohé diely rozprúdili živé diskusie aj vďaka výrazným osobnostiam a príbehom,“ priblížila TV JOJ. Riaditeľka úseku Digital Ninjas Nikoleta Nagyová vyjadrila nadšenie z toho, ako šou u divákov zarezonovala.

Ich reakcie ukazujú, že formát nielen zabáva, ale aj inšpiruje k otvorenosti a sebadôvere. Účastníci z našich končín prinášajú autentické príbehy, ktoré divákov bavia – a to je presne to, čo chceme na JOJ play ponúkať,“ dodala. TV JOJ súčasne informovala, že casting do druhej sezóny je už v plnom prúde.

Veľký úspech


Ubezpečila, že cieľom šou nie je iba provokovať. Vystupujú v nej totiž ľudia rôzneho veku, orientácie aj životných skúseností. Prvé epizódy a špeciály vrátane Naked Warm Up zožali veľký úspech, tvorcovia preto pokračujú v hľadaní nových odvážlivcov. Tvorcovia pritom nehľadajú dokonalosť, ale osobnosti.

Hľadajú ľudí, ktorí chcú zažiť niečo výnimočné a spoznať seba aj druhých bez predsudkov. Záujemcovia sa môžu na casting prihlásiť na https://www.na-kedattraction.cz/registrace/. Šou moderuje Monika Timková a nové epizódy budú pokračovať už od 25. februára.



Zdroj: SITA.sk - Odvážna zoznamovacia šou boduje u divákov, televízia odštartovala casting do novej série © SITA Všetky práva vyhradené.

