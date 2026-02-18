|
Streda 18.2.2026
18. februára 2026
Ako doplníte doma spotrebovaný kyslík? Toto radia odborníci
Dôležitý je aj každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý pomáha udržiavať dobrú fyzickú kondíciu a posilňuje celkovú odolnosť organizmu.
Počas dňa je dôležité vnútorné priestory pravidelne niekoľkokrát krátko a intenzívne vetrať s oknami dokorán tak, aby sa vzduch v miestnosti vymenil. Výmenou vzduchu sa dopĺňa spotrebovaný kyslík, upravuje vlhkosť vzduchu, ale aj odstraňujú mikroorganizmy. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to poukázal na sociálnej sieti.
„Pri obnove vzduchu ide nielen o dopĺňanie spotrebovaného kyslíka a odstraňovanie CO2, ale v značnej miere aj o úpravu vlhkosti a teploty vzduchu, o odstraňovanie mikroorganizmov, prachu, zápachových látok a podobne,“ vysvetlili odborníci.
Úrad pripomína, že relatívna vlhkosť musí byť v intervale 30 až 70 percent, optimálne v rozmedzí 40 až 60 percent. Pri nižšej vlhkosti sa totiž vysušujú sliznice horných dýchacích ciest a znižuje sa ich odolnosť voči infekcii.
Dôležitý je aj každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý pomáha udržiavať dobrú fyzickú kondíciu a posilňuje celkovú odolnosť organizmu. „Pravidelné prechádzky vonku prekrvujú sliznice dýchacích ciest, čo podporuje ich funkciu,“ dodal ÚVZ.
