Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 18.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaromír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Radíme

18. februára 2026

Ako doplníte doma spotrebovaný kyslík? Toto radia odborníci



Dôležitý je aj každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý pomáha udržiavať dobrú fyzickú kondíciu a posilňuje celkovú odolnosť organizmu.



Zdieľať
Ako doplníte doma spotrebovaný kyslík? Toto radia odborníci

Počas dňa je dôležité vnútorné priestory pravidelne niekoľkokrát krátko a intenzívne vetrať s oknami dokorán tak, aby sa vzduch v miestnosti vymenil. Výmenou vzduchu sa dopĺňa spotrebovaný kyslík, upravuje vlhkosť vzduchu, ale aj odstraňujú mikroorganizmy. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to poukázal na sociálnej sieti.


„Pri obnove vzduchu ide nielen o dopĺňanie spotrebovaného kyslíka a odstraňovanie CO2, ale v značnej miere aj o úpravu vlhkosti a teploty vzduchu, o odstraňovanie mikroorganizmov, prachu, zápachových látok a podobne,“ vysvetlili odborníci.

Úrad pripomína, že relatívna vlhkosť musí byť v intervale 30 až 70 percent, optimálne v rozmedzí 40 až 60 percent. Pri nižšej vlhkosti sa totiž vysušujú sliznice horných dýchacích ciest a znižuje sa ich odolnosť voči infekcii.

Dôležitý je aj každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý pomáha udržiavať dobrú fyzickú kondíciu a posilňuje celkovú odolnosť organizmu. „Pravidelné prechádzky vonku prekrvujú sliznice dýchacích ciest, čo podporuje ich funkciu,“ dodal ÚVZ.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Elektronické prihlášky na stredné školy odštartovali: Na čo si dať pozor? (11. 2. 2026)
 Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník (10. 2. 2026)
 Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci (26. 1. 2026)
 Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém (24. 1. 2026)
 Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome (12. 1. 2026)
 Nízke teploty môžu škodiť zdraviu, ohrozené sú najmä deti (7. 1. 2026)
 PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor (9. 12. 2025)
 Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky (10. 11. 2025)
 Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy (25. 8. 2025)
 Radíme: Čo robiť pri alergickej reakcii po bodnutí hmyzom? (18. 8. 2025)



<< predchádzajúci článok
Šimkovičová sa v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom otvorení projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 