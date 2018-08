Odvážnym rozhlasákom z augusta 1968 odhalia pamätnú tabuľu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Karol Demuth Foto: TASR/Karol Demuth

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - "Rozhlasákom" z roku 1968 odhalia utorok (21.8.), v deň 50. výročia okupácie bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy, pred Štúdiom RTVS v Banskej Bystrici pamätnú tabuľu. Jej zhotoviteľom je mesto. TASR o tom v pondelok informovala Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora.reagoval primátor Ján Nosko.Pôsobenie banskobystrického rozhlasového štúdia počas pohnutých augustových dní sa zapísalo do histórie žurnalistiky zlatými písmenami. Krajové štúdio Československého rozhlasu Banská Bystrica vysielalo na území Slovenska v prvý deň okupácie ako jediné. Bratislavské štúdio obsadili vojská hneď ráno a približne v rovnakom čase prestali vysielať aj Košice. Štúdio v srdci Slovenska obsadili sovietski vojaci tesne pred polnocou 21. augusta 1968, teda až 24 hodín od začiatku okupácie. Jednou z jeho najvýznamnejších úloh bolo upokojovať obyvateľov, aby nedochádzalo k zbytočným provokáciám a krviprelievaniu.Pamätná tabuľa má pripomenúť predovšetkým odvážnych pracovníkov, ktorí sa napriek riziku aktívne zapojili do vysielania v prvých dňoch okupácie. Vďaka nim sa k verejnosti dostávali aktuálne a pravdivé informácie. V nasledujúcich dňoch vysielali z utajených, provizórnych pracovísk.zdôraznil Miroslav Debnár, riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica.Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule sa uskutoční o 15.00 h za účasti žijúcich protagonistov augustových udalostí a ich rodinných príslušníkov. V priamom prenose ho odvysiela Rádio Regina Stred.V divadelnej sále Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici si o 18.30 h pripomenie dramatické udalosti vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa aj BBSK a jeho predseda Ján Lunter. Súčasťou pietnej akcie pod názvom Nikdy nezabudneme bude premietanie filmu Okupácia 1968 z dielne režisérov z piatich krajín.