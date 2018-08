PRIESKUM: Takto vyzerá rebríček najsledovanejších TV na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. augusta (TASR) – Najsledovanejšou televíziou v prvom polroku tohto roka bola TV Markíza, ktorú sledovalo 40 percent slovenskej populácie. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI za prvý a druhý kvartál 2018, ktoré v pondelok zverejnila spoločnosť Median SK.V poradí druhá TV JOJ zaznamenala v kategórii sledoval včera sledovanosť na úrovni 32 percent. Verejnoprávnu Jednotku, ktorá skončila na treťom mieste, sledovalo v prvom polroku 24 percent populácie. Kým Markíza a TV JOJ si v najnovšom prieskume udržali sledovanosť z predošlého obdobia (štvrtý kvartál 2017 a prvý kvartál 2018), sledovanosť Jednotky poklesla o jeden percentuálny bod.Sumárna sledovanosť všetkých televízií dosiahla v prvom polroku 78 percent. Znamená to, že televíziu sledovalo takmer 3,5 milióna divákov.Lídrom v sledovanosti bola skupina Markíza Group, ktorej tri stanice dosiahli súhrnnú sledovanosť 44 percent. Štyri stanice ďalšej súkromnej skupiny JOJ Group sledovalo 35 percent populácie, dve stanice verejnoprávnej RTVS mali sledovanosť 26 percent.Najväčší podiel na trhu vo výške 32 percent má podľa prieskumu TV Markíza. Takzvaný share TV JOJ je 24 percent, v poradí tretia Jednotka má podiel na trhu 17 percent. Ostatné TV stanice kontrolujú zvyšných 27 percent trhu.Najnovší prieskum MML - TGI uskutočnila agentúra v období od 8. januára do 24. júna na vzorke 4244 občanov Slovenskej republiky vo veku 14 až 79 rokov. Prieskum, ktorý na Slovensku prebieha kontinuálne od roku 1997, bol zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl.