Odvolací súd potvrdil rozhodnutie o zablokovaní majetku odsúdeného Bašternáka

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Bratislave počas decembra 2020 a januára 2021 potvrdil platnosť neodkladných opatrení, ktorými ešte v lete minulého roku Okresný súd Bratislava I zablokoval majetok odsúdeného Ladislava Bašternáka Ako vo svojom profile na sociálnej sieti napísal minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ), ďalším očakávaným krokom by malo byť rozhodnutie súdu o tom, či Bašternákov majetok prepadne štátu, a teda či sa štát stane jeho definitívnym vlastníkom.„Je to zároveň potvrdenie správnosti nášho rozhodnutia napriek nejednoznačnej legislatíve ísť s celou záležitosťou na súd a presvedčiť ho, že štát má v konkurznom konaní postavenie veriteľa, a teda aj právo odporu voči špekulatívnym krokom úpadcu,“ skonštatoval na margo rozhodnutia krajského súdu minister.Okresný súd Bratislava I v lete 2020 zablokoval majetok podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý bol pred jeho právoplatným odsúdením sporne prevedený na jeho príbuzenstvo a ďalšie osoby. Konkrétne išlo o pozemky a nehnuteľnosti na Donovaloch, byty a spoluvlastnícke podiely v Bratislave, obchodné podiely, či štvorkolky a motocykle.Súd vtedy podľa rezortu vnútra, ktorý v spore o majetok odsúdeného zastupuje štát, takisto zakázal manželke odsúdeného a ďalším žalovaným prevádzať, prenajímať, dávať do užívania alebo zaťažovať vecnými bremenami majetok, ktorý na nich odsúdený previedol.Štát zároveň minulý rok pre porušenie povinnosti inicioval odvolanie konkurznej správkyne majetku Lenky Ivanovej.Bývalá správkyňa totiž nepodala odporovacie žaloby voči prevedeniu majetku Bašternáka na iné osoby. Za konanie v rozpore so záujmami veriteľa, ktorým je štát, jej podľa rezortu vnútra ministerstvo spravodlivosti uložilo niekoľkotisícovú pokutu. Od augusta 2020 tak majetok spravuje Martin Sečanský.V súvislosti s priebehom konkurzu na majetok odsúdeného podal zároveň Okresný úrad (OÚ) v Bratislave na jeseň minulého roku na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, marenia konkurzného konania, poškodzovania veriteľa, zneužívania právomocí a marenia úlohy verejným činiteľom. Záležitosťou sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA) Podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. Ešte pred rozsudkom previedol podnikateľ väčšinu svojho majetku na manželku a ďalšie spriaznené osoby.