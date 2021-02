Všetci uchádzači na post špeciálneho prokurátora sú podľa Matoviča vyrovnaní a odvážni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) považuje všetkých štyroch uchádzačov o funkciu špeciálneho prokurátora, teda Daniela Lipšica Jána Šantu aj Vasiľa Špirka za vyrovnaných kandidátov. Povedal to vo štvrtkovej diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.Doplnil, že vo štvrtok 4. februára o 19:00 má o voľbe hovoriť poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , na ktorom sa chce zúčastniť. Potom by sa malo rokovať aj v koalícii.Všetci štyria kandidáti sú podľa premiéra odvážnymi ľuďmi. Na otázku, či nového špeciálneho prokurátora zvolia na prvý raz, odpovedal, že by bolo hanbou, ak nie.