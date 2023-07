Odvolanie ministra Šimka je podľa Pellegriniho neprijateľné, časť štátu vraj riadi polícia a Hamran (video)

Časť štátu riadi polícia a Hamran

Hazard pred predčasnými voľbami

19.7.2023 (SITA.sk) - Premiér Ľudovít Ódor nepovedal jediný relevantný argument, pre ktorý by bolo potrebné odvolať ministra vnútra Ivana Šimka. Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini na tlačovej besede. Reagoval tak na oznámenie predsedu vlády, že Šimko končí vo funkcii povereného ministra vnútra úradníckej vlády.Podľa predsedu Hlasu nezaznel jediný argument, ktorým by premiér potvrdil zlyhanie ministra vnútra. Uviedol, že nie je potvrdené, že by zasahoval do vyšetrovania, alebo chcel vykonať personálne zmeny, na ktoré mal podľa Pellegriniho ako minister vnútra právo."Dnes sme sa stali svedkami niečoho unikátneho, čo musím považovať za absolútne neprijateľné. Na želanie policajtov, želanie ozbrojenej zložky štátu, ktorá ma poslúchať a plniť úlohy vlády SR, je nakoniec odvolaný minister vnútra, ktorý je autoritou nad touto zložkou, a ktorý ju má riadiť a má na ňu dohliadať," vyhlásil Pellegrini s tým, že ozbrojená zložka si vyslovene vynútila odvolanie vlastného ministra pod vyhrážkou, že odídu ľudia z vedenia."To len preto, že sa im minister do toho chcel starať, pričom ako minister má na to právomoc," dodal Pellegrini s tým, že dnes sa zdá, že časť štátu riadi polícia a policajný prezident, z ktorého nadobudol pocit, že je v poslednej dobe viac politikom než policajtom.Strana Hlas-SD považuje za neprijateľné, aby dva a pol mesiaca pred voľbami nemalo Slovensko riadneho ministra vnútra, ktorý zodpovedá za demokratický priebeh volieb."Polovica obyvateľov našej krajiny sa obáva, že voľby môžu byť predmetom manipulácie a že výsledky môžu byť pozmenené v prospech niekoho, nie na základe volebného výsledku. Je to hazard s dôverou obyvateľstva v demokratické princípy krajiny," uzavrel predseda Hlasu.