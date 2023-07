Odvolanie Šimka je podľa politológa zbytočné, ministerstvo aj tak len „kúri a svieti“

19.7.2023 (SITA.sk) - Na názoroch o nutnosti podriadenia polície politike, ktoré prezentoval minister vnútra Ivan Šimko sa zrejme odzrkadlila jeho politická minulosť. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol politológ Tomáš Koziak , nie je si istý, či má vôbec zmysel odobrať funkciu šéfovi rezortu vnútra dva mesiace pred predčasnými parlamentnými voľbami.Dodal, že takú krátku dobu pred voľbami aj ministerstvo „len kúri a svieti". Politológ však tvrdí, že vyjadrenia šéfa rezortu vnútra boli nešťastné a spomínanú záležitosť vo svojej funkcii nezvládol.„Ivanovi Šimkovi ako ministrovi úradníckej vlády, ktorá tu je dočasne, neprislúchalo, aby takýmto výrazným spôsobom chcel zasiahnuť do fungovania organizácie polície na Slovensku," tvrdí Koziak.Politológ si zároveň nemyslí, že nominovanie Šimka do funkcie je chyba prezidentky Zuzany Čaputovej . „Pokiaľ vedela, že od Šimka príde taký návrh, tak by to jej chyba bola. Šimko spĺňa odborné aj ľudské predpoklady na tento post, v tomto smere nemožno prezidentku viniť z ničoho," uviedol.