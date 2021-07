Odvolanie šéfky tímu inšpekcie je viac ako neštandardné, prokurátor sa obáva negatívneho vplyvu na vyšetrovanie

Uznesenie preskúmal prokurátor

Obvinenie z krivej prísahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Odvolanie vedúcej špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby , ktorý je tvorený vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby a vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je podľa krajského prokurátora v Bratislave Rastislava Remetu možné považovať za viac ako neštandardné.Dozorový prokurátor totiž nezistil žiadne procesné pochybenie, ktoré by odôvodňovalo prijatie príslušných opatrení. Jeho stanovisko poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Dalibor Skladan.Podľa Remetu to môže mať negatívny vplyv na ďalší priebeh vyšetrovania, keďže vyšetrovací spis má doposiaľ tritisíc strán.„Uznesenie vyšetrovateľa špecializovaného tímu o vznesení obvinenia trom civilným osobám preskúmal dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava a na podklade vyšetrovacieho spisu konštatoval jeho zákonnosť a odôvodnenosť. Následne dňa 21. júla aj podal návrh na vzatie do väzby obvineného Csabu. D. , z dôvodov útekovej, kolúznej a preventívnej väzby. Obvinený priznal spáchanie trestného činu, ktorý sa mu kladie uznesením o vznesení obvinenia za vinu,“ povedal Remeta.Podľa Remetu je zároveň neštandardné, že zo strany Prezídia Policajného zboru došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú dvaja obvinení na úteku a je po nich vyhlásené pátranie.Policajná inšpekcia obvinila v utorok 20. júla Csabu D., ktorého aj zadržali, a Mateja Z. Petra P. pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenie spravodlivosti. Všetci traja vypovedajú v kauzách, ktoré vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA).V prípade Csabu D. už na Okresný súd Bratislava III podali návrh na vzatie do väzby, po Matejovi Z.a Petrovi P. vyhlásili pátranie. Zároveň podľa medializovaných informácií policajti pod velením inšpekcie vykonali prehliadku auta operatívcov NAKA, ktorí boli na ceste na Úrad špeciálnej prokuratúry. NAKA pre to podala trestné oznámenie.