Taliansko sprísni opatrenia, očkovaní budú mať pri vstupe do reštaurácii či bazénov výhodu

Očkovaní nepotrebujú test

Rastie počet prípadov nákazy

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansko začne čoskoro vyžadovať pri vstupe do posilňovní, múzeí, kín, vnútorných priestorov reštaurácií a ďalších zariadení potvrdenia o zdravotnom stave.Na to, aby mal naň človek oprávnenie, musí preukázať, žePotvrdenia sú podľa Draghiho potrebné na to, aby v krajine „udržali otvorenú ekonomickú aktivitu“ a ľuďom umožnia užiť si zábavu s „uistením, že nebudú vedľa nákazlivých ľudí“.. Zároveň poznamenal, že potvrdenie je už v súčasnosti vyžadované pri účasti na svadbách a návšteve klientov opatrovateľských domovov.Počet nových prípadov nákazy napriek tomu v krajine opäť stúpa, no vďaka očkovaniu sa podľa Draghiho výrazne znížil tlak na nemocnice.„Vakcinačná kampaň umožnila ekonomike oživenie,“ skonštatoval Draghi a vyzval všetkých Talianov, aby sa dali zaočkovať a to okamžite.