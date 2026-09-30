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30. septembra 2026
Odvolanie Tarabu odhalilo slabosť koalície, opozícia tvrdí o predčasných voľbách – VIDEO
Tagy: Minister školstva Minister životného prostredia SR Nemecký minister zahraničných vecí Odvolanie Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky
Hnutie pripomenulo, že už 33 rokov sa nestalo, aby parlament odvolal člena vlády proti vôli predsedu vlády. Po hlasovaní o odvolaní Tomáša Tarabu z postu
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30.9.2026 (SITA.sk) - Hnutie pripomenulo, že už 33 rokov sa nestalo, aby parlament odvolal člena vlády proti vôli predsedu vlády.
Po hlasovaní o odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia je jasné, že premiér Robert Fico (Smer-SD) stráca autoritu a legitimitu. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Vyslovenie nedôvery ministrovi Tarabovi je podľa neho bezprecedentný moment. Hnutie pripomenulo, že už 33 rokov sa nestalo, aby parlament odvolal člena vlády proti vôli predsedu vlády. Podľa Šimečku tak hlasovanie naplno odkrylo Ficovu slabosť.
„Pre premiéra je toto na uterák,“ vyhlásil Šimečka v reakcii na to, že v koaličnom Hlase hovoria o porušení koaličnej dohody zo strany Smeru a že Slovenská národná strana (SNS) vyzýva Fica na odchod do dôchodku. Zároveň Šimečka upozornil, že vládu vydierajú rôzne skupinky poslancov. „Do toho Fico nemá dohodu na štátnom rozpočte a ani riešenie vysokých cien palív,“ doplnil líder PS. Existujú tak podľa neho len dve možnosti.
„Buď sa bude koalícia plahočiť ďalej od krízy ku kríze, navzájom sa vydierať a pretláčať miliardové kšefty, alebo zvolíme cestu k predčasným voľbám. Sme pripravení ich presadzovať v parlamente i v uliciach. Ak bude Fico voľby blokovať, sme pripravení zvolať veľké celoopozičné zhromaždenie a protesty v uliciach,“ povedal Šimečka.
Poslanec Ivan Štefunko (PS) kritizuje, že rozpadajúca sa koalícia bez väčšiny a mandátu narýchlo pretláča miliardové projekty. „Fico si projekt novej jadrovej elektrárne za 15 miliárd eur stiahol pod Úrad vlády SR a v priebehu troch týždňov pretlačil odkúpenie podielu ČEZ za vyše 189 miliónov eur, čo je o 73 miliónov viac, ako česká firma do spoločnosti vložila,“ dodal poslanec s tým, že za tieto peniaze sa na Slovensku mohlo zrekonštruovať 20 škôl alebo opraviť desiatky mostov. Súčasne upozornil, že vláda nenašla peniaze pre ľudí na kompenzácie drahých palív, no na ČEZ ich našla okamžite. „Žiadame zverejniť analýzy, nerobiť nezvratné kroky a predložiť projekt do parlamentu,“ zdôraznil poslanec.
Zlyhávanie súčasnej vlády sa podľa Ivana Korčoka (PS) naplno prejavuje aj na medzinárodnej úrovni a v zahraničnej politike. Spomenul v tomto zmysle kritiku nemeckého šéfa diplomacie Johanna Wadephula. „Priamo vedľa Blanára natvrdo skritizoval spochybňovanie NATO aj Putinov imperializmus. Definitívne sa rozpadol mýtus vlády o politike na všetky štyri svetové strany,“ dodal Korčok.
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Poslankyňa za PS Tina Gažovičová zase varuje pred zneužívaním tragédie v Staškove ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Návrh zákona na deradikalizáciu mladých ľudí PS síce oceňuje, no prináša podľa poslankyne aj populistický a nevykonateľný zákaz sociálnych sietí pre deti a mladých do 16 rokov. Zdôraznila, že skutočnú moc vymáhať pravidlá od veľkých platforiem má EÚ. Tá podľa nej príjme pravidlá účinné aj pre Slovensko. Progresívci tak žiadajú, aby sa táto časť zo zákona vyňala a aby sa tragédia nezneužívala na politický zápas.
Slabosť vládnej koalície sa po odvolaní Tarabu ukázala aj podľa liberálov. Vládna koalícia prišla podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) o parlamentnú väčšinu. Rovnako v tomto smere vládu kritizuje za schválenie takmer 190 miliónov eur na odkúpenie podielu ČEZ.
Liberálom, podobe ako progresívcom, sa tiež nepáči rozdávanie troch miliónov eur obciam, pri ktorých veľkú úlohu zohráva politická príslušnosť starostov. Reálne potreby obcí tu podľa SaS nehrali úlohu, za to stranícke tričko áno. Strana vyzvala premiéra, aby po stredajšom predsedníctve strany prišiel s návrhom ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.
„Včerajší deň bol prelomový. Fico nielenže stratil parlamentnú väčšinu, ale po dnešnom dni musím povedať, že stratil aj cit pre realitu. Po včerajšom hrozivom a tragickom útoku v Staškove, pri ktorom bola obeťou učiteľka a zasiahnuté boli aj ďalšie dve osoby, dnes povie žiakom, že je bezpečné chodiť do škôl,“ upozornil predseda SaS Branislav Gröhling.
Premiér tak podľa neho úplne stratil kontakt s realitou a cit pre veci, ktoré sa dejú na Slovensku. Predčasné voľby sú preto podľa Gröhlinga nevyhnutné. „Sme pripravení hlasovať za predčasné voľby. Toto je jediná cesta na skutočný reštart Slovenska,“ uzavrel predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Odvolanie Tarabu odhalilo slabosť koalície, opozícia tvrdí o predčasných voľbách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po hlasovaní o odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia je jasné, že premiér Robert Fico (Smer-SD) stráca autoritu a legitimitu. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Vyslovenie nedôvery ministrovi Tarabovi je podľa neho bezprecedentný moment. Hnutie pripomenulo, že už 33 rokov sa nestalo, aby parlament odvolal člena vlády proti vôli predsedu vlády. Podľa Šimečku tak hlasovanie naplno odkrylo Ficovu slabosť.
Porušenie koaličnej dohody
„Pre premiéra je toto na uterák,“ vyhlásil Šimečka v reakcii na to, že v koaličnom Hlase hovoria o porušení koaličnej dohody zo strany Smeru a že Slovenská národná strana (SNS) vyzýva Fica na odchod do dôchodku. Zároveň Šimečka upozornil, že vládu vydierajú rôzne skupinky poslancov. „Do toho Fico nemá dohodu na štátnom rozpočte a ani riešenie vysokých cien palív,“ doplnil líder PS. Existujú tak podľa neho len dve možnosti.
„Buď sa bude koalícia plahočiť ďalej od krízy ku kríze, navzájom sa vydierať a pretláčať miliardové kšefty, alebo zvolíme cestu k predčasným voľbám. Sme pripravení ich presadzovať v parlamente i v uliciach. Ak bude Fico voľby blokovať, sme pripravení zvolať veľké celoopozičné zhromaždenie a protesty v uliciach,“ povedal Šimečka.
Poslanec Ivan Štefunko (PS) kritizuje, že rozpadajúca sa koalícia bez väčšiny a mandátu narýchlo pretláča miliardové projekty. „Fico si projekt novej jadrovej elektrárne za 15 miliárd eur stiahol pod Úrad vlády SR a v priebehu troch týždňov pretlačil odkúpenie podielu ČEZ za vyše 189 miliónov eur, čo je o 73 miliónov viac, ako česká firma do spoločnosti vložila,“ dodal poslanec s tým, že za tieto peniaze sa na Slovensku mohlo zrekonštruovať 20 škôl alebo opraviť desiatky mostov. Súčasne upozornil, že vláda nenašla peniaze pre ľudí na kompenzácie drahých palív, no na ČEZ ich našla okamžite. „Žiadame zverejniť analýzy, nerobiť nezvratné kroky a predložiť projekt do parlamentu,“ zdôraznil poslanec.
Kritika od Wadephula
Zlyhávanie súčasnej vlády sa podľa Ivana Korčoka (PS) naplno prejavuje aj na medzinárodnej úrovni a v zahraničnej politike. Spomenul v tomto zmysle kritiku nemeckého šéfa diplomacie Johanna Wadephula. „Priamo vedľa Blanára natvrdo skritizoval spochybňovanie NATO aj Putinov imperializmus. Definitívne sa rozpadol mýtus vlády o politike na všetky štyri svetové strany,“ dodal Korčok.
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Poslankyňa za PS Tina Gažovičová zase varuje pred zneužívaním tragédie v Staškove ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Návrh zákona na deradikalizáciu mladých ľudí PS síce oceňuje, no prináša podľa poslankyne aj populistický a nevykonateľný zákaz sociálnych sietí pre deti a mladých do 16 rokov. Zdôraznila, že skutočnú moc vymáhať pravidlá od veľkých platforiem má EÚ. Tá podľa nej príjme pravidlá účinné aj pre Slovensko. Progresívci tak žiadajú, aby sa táto časť zo zákona vyňala a aby sa tragédia nezneužívala na politický zápas.
Parlamentná väčšina
Slabosť vládnej koalície sa po odvolaní Tarabu ukázala aj podľa liberálov. Vládna koalícia prišla podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) o parlamentnú väčšinu. Rovnako v tomto smere vládu kritizuje za schválenie takmer 190 miliónov eur na odkúpenie podielu ČEZ.
Liberálom, podobe ako progresívcom, sa tiež nepáči rozdávanie troch miliónov eur obciam, pri ktorých veľkú úlohu zohráva politická príslušnosť starostov. Reálne potreby obcí tu podľa SaS nehrali úlohu, za to stranícke tričko áno. Strana vyzvala premiéra, aby po stredajšom predsedníctve strany prišiel s návrhom ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.
„Včerajší deň bol prelomový. Fico nielenže stratil parlamentnú väčšinu, ale po dnešnom dni musím povedať, že stratil aj cit pre realitu. Po včerajšom hrozivom a tragickom útoku v Staškove, pri ktorom bola obeťou učiteľka a zasiahnuté boli aj ďalšie dve osoby, dnes povie žiakom, že je bezpečné chodiť do škôl,“ upozornil predseda SaS Branislav Gröhling.
Premiér tak podľa neho úplne stratil kontakt s realitou a cit pre veci, ktoré sa dejú na Slovensku. Predčasné voľby sú preto podľa Gröhlinga nevyhnutné. „Sme pripravení hlasovať za predčasné voľby. Toto je jediná cesta na skutočný reštart Slovenska,“ uzavrel predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Odvolanie Tarabu odhalilo slabosť koalície, opozícia tvrdí o predčasných voľbách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister školstva Minister životného prostredia SR Nemecký minister zahraničných vecí Odvolanie Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky
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